攝影家宋隆泉辭世 228平反運動、民進黨創黨合照留歷史見證

攝影家宋隆泉昨天辭世，享壽69歲。他早年大量記錄1980年代黨外運動，民進黨18人創黨小組合照也出自其手，攝影家曾文邦表示，其影像也加速大眾解除談論228禁忌。

宋隆泉1957年生於宜蘭蘇澳，第一台相機是母親贊助私房錢買下，透過一場環島之旅，他開始記錄台灣土地影像，歌仔戲、漁村、大甲媽祖進香都成為他的題材，後接觸黨外及社會運動紀錄，並曾於「噶瑪蘭雜誌」擔任美工、「自由時代雜誌社」任職攝影編輯及美術指導。

曹欽榮曾任鄭南榕基金會執行長，他今天向中央社記者表示，宋隆泉昨天下午辭世。最初認識宋隆泉是在擔任陳文成基金會董事期間，他正策劃展覽，鄭南榕是宋隆泉在「自由時代」任職時的老闆，宋隆泉因此記錄下寶貴的228平反運動遊行，影像最為齊全，沿路各場次都留下歷史見證。

曾與宋隆泉在「自由時代」共事的曾文邦回憶，宋隆泉從1986、1987年開始做黨外及街頭運動紀錄，當時還有所謂「報禁」，黨外雜誌總要與警總鬥法，在那個年代願意當黨外雜誌攝影記者的人可說寥寥可數，多半是文字記者順手拿相機一邊記錄，這也可看出宋隆泉的熱血與極大勇氣。

曾文邦表示，當時鄭南榕、林宗正、黃昭凱等人領軍推動228平反運動遊行，許多場次都受到鎮壓，宋隆泉以相機當武器對抗警察與威權，衝在第一線，留下影像持續傳播，他認為這也加速大眾解除對228的禁忌。

曾文邦細數，包含後來519綠色行動、鄭南榕自焚後出殯等事件，宋隆泉都留下精彩影像，與社會大眾站在一起，為時代留下見證。尤其在媒體受管控年代，宋隆泉勇敢站出來，發揮如戰地記者精神，對台灣民主發展有巨大貢獻。

宋隆泉在1989年離開「自由時代雜誌社」後，持續以相機記錄台灣土地、歷史，像是他與藝術家王文志長期合作為其作品留影，近年還有在日本瀨戶內藝術祭記錄作品現場情形。首檔個展則是2015年與鄭南榕基金會合作，回顧其攝影路35年，近年其攝影展更踏遍日本、美國等地。