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台鐵光復節連假再加開10列次 17日開放訂票

中央社／ 台北15日電
光復節有3天連假，因應旅客需求與花蓮演唱會活動，台鐵今天宣布，再加開10列次，其中七堵-彰化間將再加開3列次區間快車，台北至台中行駛時間約2小時10分，17日開放訂票。聯合報系資料照
光復節有3天連假，因應旅客需求與花蓮演唱會活動，台鐵今天宣布，再加開10列次，其中七堵-彰化間將再加開3列次區間快車，台北至台中行駛時間約2小時10分，17日開放訂票。聯合報系資料照

光復節有3天連假，因應旅客需求與花蓮演唱會活動，台鐵今天宣布，再加開10列次，其中七堵-彰化間將再加開3列次區間快車，台北至台中行駛時間約2小時10分，17日開放訂票。

今年光復節連假為10月24日至26日，台鐵規劃10月23日至27日為光復節連假疏運期間。

台鐵發布新聞稿指出，因應115年光復節連續假期返鄉（工）需求增加，並配合花蓮演唱會活動，在10月23日、24日及26日東部幹線共再加開6列次，而10月26日花蓮-台東-新左營再加開1列次。

此外，西部幹線為加強疏運，提前啟動雙鐵運具聯防機制，在10月23日、26日七堵-彰化間再加開3列次區間快車，而台北-台中行駛時間約2小時10分，每列次可搭載約1500人次。

台鐵表示，光復節連假疏運期間，全線EMU3000型列車暫停自由座服務，改於乘車當日限量發售200張無座票（禁止進入6車騰雲座艙），旅客可經由官網訂票，車站窗口、自動售票機取票或使用「台鐵e訂通」APP取票。

台鐵指出，這次再加開班次，將於10月17日凌晨0時起同步開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票，歡迎旅客多加利用，相關加開列車車次、時刻，可於台鐵官網及「台鐵e訂通」APP查詢。

台鐵 光復節 連假 花蓮

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