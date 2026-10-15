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洋芋片骨灰罐！品客萬聖節推獵奇企劃 簽誓約抽特製骨灰罈

聯合新聞網／ 綜合報導
知名洋芋片品牌「品客」（Pringles）再度顛覆大眾想像。路透社
知名洋芋片品牌「品客」（Pringles）再度顛覆大眾想像。路透社

知名洋芋片品牌「品客」（Pringles）再度顛覆大眾想像！有網友在Dcard分享，為迎接即將到來的萬聖節，品客推出一項名為「Once You Drop」的破天荒獵奇行銷活動，公開徵求鐵粉簽署數位誓約，承諾身故後願意將骨灰安放在品客經典圓柱罐造型的特製骨灰罈中。這項挑戰生死禁忌的行銷手法一經公布，立刻在社群網路上掀起熱烈討論。

根據官方規劃，參與活動的粉絲只要簽下數位誓約即可獲得抽獎資格。最終品牌將從中抽出全球僅限一名的幸運得主，不僅能獲贈這座全球唯一的「特製品客罐骨灰罈」，還能抱走高達28,080美元（約新台幣90萬元）的現金獎勵。主辦方估算，這筆豐厚獎金的價值約等同於整整「200年份」的洋芋片供應量，且獲獎者還享有指定一名法定繼承人的權利。

針對這場驚世駭俗的創意企劃，品客母公司內容主管風趣表示，本次活動旨在將品牌標語「Once You Drop」徹底化為現實。主辦單位希望能以幽默且無厘頭的方式傳達品牌精神，讓忠實粉絲即使哪天真的告別塵世、離開人世間，對於這款經典洋芋片的狂熱與喜愛也絕對不會隨風消逝，甚至能以最獨特的形式永存。

消息曝光後，不少網友紛紛表達對此活動的關注「品客，我給你錢！拜託你出這個酷酷的東西！」、「太帥很棒欸可惜不能幫自己報名」、「我比較期待品客推出死人骨灰口味的洋芋片」。全球獨一無二的專屬造型罈更極具紀念性與黑色幽默，著實吸引了不少人們的注意力。

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