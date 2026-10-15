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2天取消65班！國光客運道歉：啟動緊急調度、祭招募及路線獎金

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2天取消65班！國光客運道歉：啟動緊急調度、祭招募及路線獎金

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
國光客運爆財務困難，有意停駛14條虧錢路線。國光客運總經理任季男今證實，公司自疫情以來累積向銀行貸款約30億元，雖持續正常還款，但疫後客源未回流，每月的資金支出壓力約為1.4億元，目前公司營收接近打平，但仍受限於過款壓力。記者許正宏／攝影
國光客運爆財務困難，有意停駛14條虧錢路線。國光客運總經理任季男今證實，公司自疫情以來累積向銀行貸款約30億元，雖持續正常還款，但疫後客源未回流，每月的資金支出壓力約為1.4億元，目前公司營收接近打平，但仍受限於過款壓力。記者許正宏／攝影

國光客運繼9月發生國5宜蘭路線8名駕駛請假，導致班次無預警取消，昨天又有多條國道路線減班，共取消42班次，今天截至中午還有2條國道路取消23班，總計2天共取消65班次。國光客運表示，因人力不足導致班次異常，已啟動緊急調度與改善措施，另也祭出招募及路線獎金，以利駕駛長招募，解決缺員問題。

國光客運今年9月發生往返台北、宜蘭路線，因8名駕駛臨時請假，導致多班次無預警取消。昨（14日）再傳多條國道路線班次擅自取消，包含1822台北至新竹國道路線；1820、1820A、1821等台北竹東國道路線；1879A圓山經南港到羅東國道路線；1878、1878B等圓山經南港到宜蘭國道路線，上述班次均出現臨時取消班次亂象。

針對近期部分國道路線班次異常，國光客運除向乘客致上最深歉意，也強調已啟動緊急調度與改善措施。

國光客運說明，宜蘭地區班次取消主要原因為駕駛長人力不足，1878、1879往返羅東宜蘭地區的路線，早上尖峰時間已調整為10至20分鐘一班，公司現將逐次增加遊覽車數量投入疏運，下周早上7點至8點，可恢復到8至10分鐘一班，以紓解尖峰時間的人潮。後續將按駕駛長能夠出勤的人數，重新調整班表，陳報主管機關核定。

新竹地區目前駕駛長同樣招募不易，但1822路線搭乘人數不多，同業也有相同路線，可滿足乘客的需求。目前也將檢討班表行駛，陳報主管機關核定。

1820、1821竹東地區路線，同步檢討可使用的遊覽車支援補足核定班次；另外，1822申請檢討班表後的運能，也將轉移竹東地區服務。此外，公司祭出招募獎金及路線獎金，以利駕駛長招募，解決缺員的問題。

國光客運表示，在主管機關協助下，公司已緊急聯繫遊覽車業者，於通勤尖峰時間協助疏運，補足班次缺口。

針對臨時異動班次，要求各場站（如宜蘭轉運站、羅東轉運站）必須派駐專人引導說明即時乘車資訊，並同步於官網與各場站公告最新狀況，避免乘客等待。

國光客運表示，公司承載著廣大通勤族的使命，本次事件公司將以務實的態度持續改善，再次對所有受到耽誤的乘客表達最深的歉意。

國光客運 國光 獎金 班次 減班

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