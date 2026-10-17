秋意濃賞楓季報到 網友熱議TOP6「賞楓景點」杉林溪聲量奪冠



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「賞楓景點」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的TOP6賞楓景點有哪些。

秋天是適合欣賞自然色彩變化的季節，滿山楓樹由綠轉紅的景致，讓不少人驚嘆不已，也因此賞楓成為國人秋季外出的熱門選擇。本篇整理出網友熱議的TOP6賞楓景點，一起看看大家都去哪裡賞楓吧！

「杉林溪」千株楓樹吸引民眾造訪 「福壽山農場」高山楓紅漸層絕美

網友熱議TOP6賞楓景點 網路聲量排行

觀察近一年網友針對「賞楓景點」的討論，可以發現位於南投的「杉林溪森林生態渡假園區」討論度遙遙領先，聲量更是第二名福壽山農場的3倍以上。園區內種植了數千顆楓樹，樹種包含青楓、紫葉槭及楓香，楓葉品種相當豐富。

每年入秋，便可見杉林溪的大片楓葉倒映於湖面，優美景緻吸引眾多遊客慕名前往。網友們表示在秋高氣爽的天氣漫步在杉林溪「一切都美的不像話」、「真的美到不像在台灣」，盛讚楓紅美景如夢似幻，漫步於大自然中欣賞楓景，既舒適又愜意，令人想一再回訪。

排名第二的則是位於台中的「福壽山農場」，由於農場內擁有高海拔的栽培環境，因此每個品種的葉子轉紅速度不同，在楓葉季時便會呈現金、紅、橙交織的漸層風光，是福壽山農場的一大特色。

有遊客形容福壽山漸層交錯的楓紅是「層層疊疊的繽紛色彩美景」，令人驚豔；也有網友幸運捕捉到「漫天楓紅飛舞」的瞬間，直呼美不勝收，為眼前景致增添幾分浪漫。除了欣賞楓紅，農場的拍照環境也受到網友青睞，有人分享，趁著人潮較少時前往，不僅能自在捕捉經典視角，也不必擔心其他遊客入鏡，能盡情拍下楓紅美景。

聲量排名第三的「阿里山國家森林遊樂區」，除了是國人熟知的賞日出及神木景點，在秋天時的森林鐵路兩側，也能欣賞到成片楓紅與鐵道交織的獨特景致。

便有網友分享搭乘復古檜木車廂的賞楓體驗，直呼「蒸汽火車人生一定要搭一次」，認為搭乘火車穿梭在滿滿楓紅之間，有如進入人間仙境；也有人形容阿里山公路沿途所見為「楓情萬種」，認為能同時飽覽山林與公路風景，是其他賞楓景點少有的特色。

此外，「武陵農場」、「拱北殿」與「大雪山國家森林遊樂區」同樣是不少人秋季賞楓的口袋名單。武陵農場園區內有台灣紅榨槭、楓香、銀杏、梅花等多種植物，以及山雀與鳳蝶等動物，具有相當豐富的生態資源。

當秋季銀杏與楓葉顏色相互映襯，形成整片金黃漸層時，更吸引不少攝影好手前往捕捉「楓葉與銀杏互比美」的畫面。而位於汐止的「拱北殿」則因中日合璧的景色獨具一格，日式拱橋搭配滿山楓葉，讓網友形容「真的有種來到日本的錯覺」。

至於位於台中的「大雪山國家森林遊樂區」，則以挺拔神木與在神木前轉紅的楓樹相映聞名，有網友分享大雪山的楓葉「品種多顏色也多變」，宛如為大地鋪上一條「紅地毯」，若民眾在秋季時安排大雪山賞楓行程，將能一飽眼福。

除了這些熱議景點，你心中還有其他賞楓秘境嗎？秋日的楓紅美景豔麗浪漫，趁著秋意濃，不妨馬上規劃一場賞楓之旅，走進這片染紅的天地，為今年秋天留下特別的回憶吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「賞楓景點」相關討論則數。

觀測期間：2025/10/11~2026/10/11，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

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