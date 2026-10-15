光復3天連假車潮壅塞時段曝光！15地雷路段實施路口封閉、加強取締

今年光復3天連假將至，預估連假車潮自23日下午起陸續出現，觀光車潮於24、25日達高峰，返回工作地車潮則將從25日下午湧現，預測省道包含台9線南迴公路、台61線淡江大橋等15路段易壅塞，為舒緩路況，屆時將實施部分路口封閉等交通管制，並加強違規取締。

115年光復節連續假期自115年10月24日（星期六）起至10月26日（星期一）止，為期3天，除返鄉旅次及收假返回工作地等旅次外，預期假期間將有許多民眾外出旅遊。

交通部公路局預估，光復節連續假期車潮自10月23日（星期五）下午起陸續出現，觀光旅遊車潮於10月24日至10月25日於各大風景旅遊熱點湧現，返回工作地車潮則預計從10月25日下午開始至10月26日出現。

省道易壅塞路段包含地區的主要幹道，如台9線南迴公路、台1線水底寮至台26線楓港路段、台61線淡江大橋、鳳鼻至香山、竹南至玄寶大橋等)。

銜接高速公路路段像是台64線、台65線、台74線、台86線、台88線快速公路及台18線等銜接各國道交流道，以及重要觀光風景地區鄰近路段的台2線及台2乙線關渡至淡水、台2線萬里至大武崙及台21線日月潭路段等也易壅塞。

為紓緩壅塞路況，公路局將依各路段連續假期的交通特性規劃替代道路導引、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制及大貨車通行管制等，並協調地方警力加強壅塞路段的交通秩序維護及加強違規取締。

此外，台61線西濱快速公路新北市~苗栗縣平交路口立體化改善工程已開始施工，施工路段主線封閉改行側車道，施工路段及改道措施如下：

1. 台61線南下12.6k至16.8k及北上15.5k至17.9k(林口~蘆竹)，改道路線為行駛側車道(台15線)。

2. 台61線75.8k(浸水橋)至82.8k(國3香山交流道以北約1公里)改道路線為行駛側車道。

3. 台61線99k+460(近苗8)至101k+340(近苗11)雙向主線車道，改道路線為行駛側車道。

為鼓勵民眾於連假期間少開車多搭乘公共運輸，公路局自光復連假前1日至最後1日（10月23日0時起至10月26日24時）推出多項全國性客運優惠。

第一，85條中長途國道客運路線享85折優惠；另登錄為TPASS2.0會員，當月搭乘2至3次享15%回饋，搭乘4次以上享30%回饋，以及註冊綠色運輸服務平台再享加碼3%回饋，兩者疊加最高可享57折優惠。

第二，搭乘國道客運、臺鐵及高鐵後，10小時內使用電子票證轉乘在地客運享一段票或基本里程免費（轉乘前請先將電子票證於場站過卡機過卡方享優惠）。

第三，指定幸福巴士免費，詳細國道客運優惠路線及班次資訊，可至公路局官網（https://www.thb.gov.tw/Default.aspx）及ibus公路客運APP查詢。