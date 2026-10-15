不及目標一半！補助癌友凍精卵一年僅215人受惠 衛福部：評估擴大癌別

為挽救少子化頹勢，衛福部去年起補助癌症病友凍卵、凍精等生育保存，但僅限罹患乳癌、血液癌症病人，民團點出，近7成育齡女性癌友用不到補助，且調查顯示，逾85%病友訴求政府放關限制。衛福部國健署數據顯示，去年9月1日至今年9月30日止，該生育保存補助試辦方案僅215位癌友通過資格審查，連當初訂定的「首年600例」目標一半都不到。

國健署去年9月1日起推動「醫療性生育保存補助試辦方案」，當時預估首年可補助600人。然而，婦幼健康組簡任技正張櫻淳指出，截至115年9月30日，共有215名癌友通過補助資格審查。現階段優先針對18歲至未滿41歲的乳癌及血液癌，包括白血病、淋巴癌及多發性骨髓瘤等患者提供補助，女性取卵療程每次最高補助新台幣7萬元，男性取精處置保存每次最高補助8000元。

台灣凍卵協會呼籲政府放寬癌別限制，並取消癌症治療、人工生殖需在同一院所的規定，讓更多女性受惠。對此，張櫻淳說，現行作法是為確保病人安全、醫療品質及療程銜接，保障癌友權益，國健署持續監測及評估同院所跨科轉銜合作機制的建置情形，將秉持以病人為中心原則，蒐集參與試辦方案癌友的意見，研議跨院轉介的作業方式及跨機構執行模式，以提升服務的可近性及便利性。

張櫻淳表示，此方案規畫時綜合考量癌症發生年齡、確診後治療的急迫性、治療對生殖機能的影響、生育保存需求及病人安全等因素，優先針對乳癌及血液癌患者提供補助，以支持癌友的生育保存需求，推動期間透過專家會議研議擴大補助對象的可行性，包括評估以「癌症治療將長期影響生育力」作為補助對象的主要條件，將依專家研議結果，評估調整適用範圍，並擇日對外公告。