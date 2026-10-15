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兒虐致死萱萱案 社工虛報訪視遭廢止證書執照

中央社／ 台北15日電

2歲女童萱萱遭虐死案最新進展，衛福部近日公布，該案承辦林姓社工長期未落實訪視、未寫個案紀錄，甚至虛報訪視，經移付懲戒委員會審議，決議廢止其社工師證書及執業執照。

萱萱案發生於今年2月14日。女童萱萱原由台南市社政單位列管，後來隨家人遷居台中，最終疑似遭虐死亡。事件曝光後，衛生福利部要求地方政府提出檢討報告，釐清跨縣市轉介、追蹤訪視及通報流程的問題，並於7月底公布此案檢討結果。

衛福部社工師懲戒查詢專區於10月13日更新，公布該案承辦林姓社工懲戒結果，決議廢止其社會工作師證書及執業執照。

社工司長楊雅嵐今天告訴媒體，此案社會工作師涉及業務執行違失情事，台南市政府依社會工作師法第17條之1規定，移付懲戒委員會審議，作成相關懲戒決議，並依規定函送衛福部，辦理後續執行及公告事宜，以維護社會工作專業紀律及服務對象權益。

根據懲戒決議，林姓社工自2024年4月15日起承辦萱萱的兒少保護個案，直到今年2月，這段期間未確實撰寫個案紀錄，也未依規定落實每月2次訪視，並在結案評估會議中提供不實訪視內容。

此外，萱萱早在去年11月就已遷居台中，林姓社工卻回報今年1月仍在台南訪視，直到女童死亡，台中市府與台南市府聯繫，才查出訪視回報與實際居住情況不符。

林姓社工在懲戒程序中提出書面答辯並到會陳述，坦承上述業務過失屬實，遭懲戒委員會認定涉及重大或重複業務過失，且違反社工倫理守則，9月7日一致決議廢止社工師證書及執業執照。

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