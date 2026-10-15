高齡揮桿不老魂 老盟籲政策完善支持、打造五安人生

來自全國22縣市、近400名銀髮選手今天同場競技槌球錦標賽，高齡揮桿不老魂，以汗水與笑容為重陽佳節注入活力，老人福利推動聯盟籲政府重視高齡支持政策、打造精彩五安人生。

衛生福利部社會及家庭署與中華民國老人福利推動聯盟在台北田徑暖身場共同舉辦「2026銀齡福氣活耀老化全國福氣盃槌球錦標賽」，現場最受矚目的是連續3年參賽、來自屏東縣的92歲林主驄，他專注揮桿，展現長者的自信與不老精神，獲全場熱烈歡呼與敬佩。

老盟理事長方力脩於賽後透過新聞稿表示，台灣已邁入超高齡社會，社會關注的焦點應從單純的照顧，進一步轉向從運動走向社會參與，實踐「成功老化」，藉重陽佳節呼籲，長者的晚年幸福需要全方位的政策支持。

老盟將持續倡議五安人生，安適、安康、安心、安居、安全，並積極推動健康識能、財務適能與社會參與，期許政府持續完善高齡支持政策，協助每名長者自主規劃精彩的第三人生，攜手邁向健康、共榮、永續的高齡友善社會。