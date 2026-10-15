肝癌患者新選項 北榮「組織碎化術」免開刀就能治…上路首月完成15例

肝癌患者有無傷口開刀新選項，北榮「組織碎化超音波治療系統」自今年8月28日正式交機後，首月即完成15例治療，包括10位肝癌及5位肝臟轉移性腫瘤病人，所有病人皆於治療隔日順利出院。其中，首周接受治療的3位肝癌病人，近日完成治療後一個月的影像追蹤，均未見殘存腫瘤，初步治療成效符合預期。

組織碎化術（Histotripsy）是一項創新的無創腫瘤治療技術，透過體外聚焦的高強度脈衝超音波，在即時影像導引下於腫瘤內形成「氣泡雲」，利用機械力量而非熱能，精準碎化腫瘤組織。不同於傳統射頻或微波消融利用高溫破壞腫瘤，組織碎化術不需依靠熱能進行治療，可避免熱能對鄰近組織及器官造成影響。

北榮肝癌多專科團隊召集人、醫學研究部主任黃怡翔表示，肝腫瘤若緊鄰大血管或位於肝臟表面，治療時必須兼顧腫瘤清除與周邊重要組織的保護。組織碎化術適用於腫瘤直徑不大於3公分的病人，單次治療最多可處理3顆腫瘤，尤其為過去治療較困難的部位提供另一項選擇。整個治療過程不需手術切口，也無須將治療器械經皮穿刺進入腫瘤，可減少侵入性處置帶來的負擔。

黃怡翔說，這3位肝癌病人的腫瘤皆緊鄰肝臟大血管，屬於傳統治療較具挑戰性的位置。治療隔日的磁振造影顯示，治療區域定位精準，並完整涵蓋腫瘤；一個月後的電腦斷層追蹤進一步確認，治療區域均未見殘存腫瘤，鄰近血管也完整保留，顯示新技術在處理特殊位置肝腫瘤的應用潛力。

在術後恢復方面，首月接受治療的15位病人中，僅少數出現短暫的局部疼痛，所有病人於一周後回診時均無不適，展現良好的初期恢復情形。此次組織碎化治療系統由林堉璘宏泰公益信託慷慨捐贈，並提供50位病人的治療耗材免費使用。