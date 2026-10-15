可取代心導管電燒手術 台大零輻射脈衝場消融術治療百位心房顫動患者

心房顫動病人過去需接受傳統電燒手術，以射頻加熱或冷凍球囊低溫，破壞造成心律不整心肌組織，治療過程中的熱能卻可能波及食道、橫膈神經及肺靜脈等處，台大醫院引進「脈衝場消融」手術技術，可減少對周邊組織傷害，但手術過程需使用X光輔助，病患暴露於輻射中，團隊進一步開發「零輻射」流程，改以心臟內超音波作為輔助，截至今年9月，完成100例病人治療。

台大醫院內科部主治醫師游治節指出，傳統電燒是利用射頻加熱，或以冷凍球囊低溫來破壞造成心律不整的心肌組織，然而，治療過程中，熱能可能波及鄰近的食道、橫膈神經與肺靜脈；近年新型的脈衝場消融治療方式，則利用高電壓、極短時間的電脈衝，在心肌細胞膜上造成不可逆的電穿孔，具有組織選擇性，對食道等鄰近構造較為安全；每次施放僅需數秒，也有助於縮短手術時間。

不過，脈衝場消融導管的設計高度依賴X光透視，以確認導管展開型態、貼壁位置等資訊，游治節指出，各國醫學中心進行脈衝場消融時，仍會使用一定劑量X光，達成完全零輻射並不容易，台大醫院以心臟內超音波引導心房中膈穿刺，並結合3D立體定位系統，即時顯示消融導管的位置與展開型態，再透過超音波直接確認導管與肺靜脈開口的貼合程度，達到「零輻射」目標。

截至今年9月，台大醫院心臟內科電生理團隊已完成100例脈衝消融手術，游治節表示，患者疾病包括陣發性與持續性心房顫動，年齡最小30歲、最高87歲，從麻醉、血管穿刺到消融後檢測，整體手術時間平均約兩個半小時；其中，完成一輪肺靜脈隔離的消融時間平均約35分鐘，且未發生重大併發症，可見在不使用X光的情況下，脈衝場消融仍能兼顧安全性與效率。

游治節指出，輻射對人體DNA的影響難以預測，應在不影響治療效果及安全性前提下減少輻射，零輻射手術對孕婦、育齡女性、兒童與青少年病患，以及需要接受多次手術的病患格外重要，醫護人員也不必再穿著沉重的鉛衣，可減少長期職業輻射暴露及肌肉骨骼負擔，不過，因健保署對脈衝場消融導管採部分給付，心臟內超音波為有條件給付，病患需部分自費。