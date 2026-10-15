喝咖啡容易胃食道逆流？醫揭「這種咖啡」比較不會刺激胃酸

上班族每天習慣喝咖啡提神，卻可能出現胃食道逆流、腹瀉等腸胃道不適。基隆長庚醫院腸胃科主治醫師錢政弘表示，咖啡引起胃食道逆流，是因為咖啡因會降低下食道括約肌張力，使胃內容物更容易逆流至食道，而綠原酸成分也會增加胃酸。若民眾本身容易胃酸逆流，建議避免空腹喝咖啡，並可選擇綠原酸較少的中焙或深焙咖啡。

錢政弘指出，咖啡可能引起腸胃道不適以胃食道逆流較常見。咖啡因會影響下食道括約肌的張力，使其較容易鬆弛，增加胃內容物逆流至食道的機會；此外，咖啡中的綠原酸成分，也可能增加胃酸分泌。另，咖啡因具有刺激腸道蠕動作用，有些人喝完咖啡後會產生便意，甚至出現腹瀉。

想降低喝咖啡後的胃食道逆流，錢政弘建議，可從咖啡烘焙程度著手。淺焙咖啡烘焙時間較短，通常保留較多綠原酸，酸味也較明顯；中焙及深焙咖啡經過較長時間烘焙，味道比較苦，酸味減少，因此容易胃食道逆流的人，可優先嘗試中焙或深焙咖啡，觀察症狀是否改善。

咖啡是否要加牛奶也常讓民眾感到困惑。錢政弘表示，目前沒有明確證據顯示，添加牛奶或奶精就一定比黑咖啡更不容易引起胃食道逆流。不過，若喝黑咖啡容易感到胃部不適，可以嘗試搭配食物或少量牛奶，但若本身有乳糖不耐症，加牛奶也可能引起腹脹、腹瀉；高脂肪乳品也可能讓部分人感到消化負擔。他也建議，容易胃酸逆流的人應避免空腹喝咖啡。

不過，咖啡其實有許多益處。錢政弘表示，研究指出，咖啡中的咖啡因、綠原酸、多酚類物質能減少脂肪肝、肝硬化及肝癌風險，淺烘焙咖啡保留較多相關成分，抗癌效果也比較好。