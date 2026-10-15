快訊

二次協商近2小時敲定 蔣萬安、沈伯洋10月31日中午12時舉行辯論會

今天股市為何大跌？兇手原來是這兩個 落底指標看外資

聽新聞
0:00 / 0:00

喝咖啡容易胃食道逆流？醫揭「這種咖啡」比較不會刺激胃酸

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
許多人喝咖啡造成腸胃不適，基隆長庚醫院腸胃科主治醫師錢政弘表示，可優先選擇綠原酸較少的中焙或深焙咖啡，減少酸性物質造成胃食道逆流的機會。圖／123RF
許多人喝咖啡造成腸胃不適，基隆長庚醫院腸胃科主治醫師錢政弘表示，可優先選擇綠原酸較少的中焙或深焙咖啡，減少酸性物質造成胃食道逆流的機會。圖／123RF

上班族每天習慣喝咖啡提神，卻可能出現胃食道逆流、腹瀉等腸胃道不適。基隆長庚醫院腸胃科主治醫師錢政弘表示，咖啡引起胃食道逆流，是因為咖啡因會降低下食道括約肌張力，使胃內容物更容易逆流至食道，而綠原酸成分也會增加胃酸。若民眾本身容易胃酸逆流，建議避免空腹喝咖啡，並可選擇綠原酸較少的中焙或深焙咖啡。

錢政弘指出，咖啡可能引起腸胃道不適以胃食道逆流較常見。咖啡因會影響下食道括約肌的張力，使其較容易鬆弛，增加胃內容物逆流至食道的機會；此外，咖啡中的綠原酸成分，也可能增加胃酸分泌。另，咖啡因具有刺激腸道蠕動作用，有些人喝完咖啡後會產生便意，甚至出現腹瀉。

想降低喝咖啡後的胃食道逆流，錢政弘建議，可從咖啡烘焙程度著手。淺焙咖啡烘焙時間較短，通常保留較多綠原酸，酸味也較明顯；中焙及深焙咖啡經過較長時間烘焙，味道比較苦，酸味減少，因此容易胃食道逆流的人，可優先嘗試中焙或深焙咖啡，觀察症狀是否改善。

咖啡是否要加牛奶也常讓民眾感到困惑。錢政弘表示，目前沒有明確證據顯示，添加牛奶或奶精就一定比黑咖啡更不容易引起胃食道逆流。不過，若喝黑咖啡容易感到胃部不適，可以嘗試搭配食物或少量牛奶，但若本身有乳糖不耐症，加牛奶也可能引起腹脹、腹瀉；高脂肪乳品也可能讓部分人感到消化負擔。他也建議，容易胃酸逆流的人應避免空腹喝咖啡。

不過，咖啡其實有許多益處。錢政弘表示，研究指出，咖啡中的咖啡因、綠原酸、多酚類物質能減少脂肪肝、肝硬化及肝癌風險，淺烘焙咖啡保留較多相關成分，抗癌效果也比較好。

胃食道逆流 食道 咖啡 腸胃 腸胃道

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

連續2周不喝咖啡會怎樣？科學家實測揭驚人變化：這部位影響最大

太小氣？星巴克去冰補滿加價挨批 他揭「台灣特例」：好意變理所當然

遊韓必喝！粉專曝南韓平價咖啡新品爆紅 上架2周賣破100萬杯

少冰也要加15元？星巴克新制店員也搞混 他買美式「1句話」讓店員改口

相關新聞

薔琵颱風生成！最新路徑曝「恐增為強颱」 天氣粉專：將會又大又強

在關島東方海面的熱帶性低氣壓TD33，已於台灣時間今天下午2時增強為薔琵颱風。中央氣象署表示，輕度颱風薔琵未來暫時以偏西北西方向移動，氣象署將持續密切注意其發展動向。

國光客運2天無預警取消65班 公路局：擅自減班最高罰9萬元

國光客運今年9月才發生國5宜蘭路線8名駕駛請假，導致班次無預警取消，昨天又有多條國道路線因駕駛人力不足減班，共取消42班次，今天截至中午還有2條國道路取消23班，總計2天共取消至少65班次。國光表示，下午將進一步說明；交通部公路局表示，經確認後確有減班情況，將依法舉法，最高可處9萬元罰鍰。

賴惠員噹賈永婕引反彈 吳淡如揭關鍵是這句話：比批評更傷尊嚴

台北101董事長賈永婕昨赴立法院財政委員會備詢，被民進黨籍召委賴惠員「提醒」不夠純樸、「要繼續再辯嗎？」賴清德總統發文認為專業與認真不應該只用穿著來評斷，賴惠員後來拍影片道歉。知名作家吳淡如今天評論此事引起反彈原因，她表示，如果發生在她身上，她也會覺得不舒服。

薔琵將生成！巔峰將是又大又強的強颱 是否侵襲台灣關鍵曝

薔琵颱風即將形成，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，大致沿著太平洋高壓邊緣，穩定朝西到西北西移動。沿途海洋與大氣環境有利發展，成為颱風後，會持續增強，巔峰將是又大又強的強烈颱風。󠀠

準「薔琵」可望挑戰強颱！粉專估下周四後逼近日本 不排除威脅台灣

熱帶性低氣壓TD33號，有發展為輕度颱風薔琵的趨勢。根據中央氣象署最新資料顯示，熱帶性低氣壓今天凌晨2時的中心位置在威克島西南方1190公里之處（鵝鑾鼻東方4400公里之處），以每小時15轉22公里速度，向西北西轉西進行。

72小時挑戰280公里暴風半徑 薔琵颱風下周侵台與否端視「1關鍵」

關島東方海面上的熱帶性低氣壓，今天下午2時發展為輕度颱風薔琵，氣象署今天預估，未來將朝西北西方向移動，且沿途海溫高，有利發展，薔琵有機會發展成中度甚至強烈颱風，下周北轉角度，將決定颱風會不會靠近台灣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。