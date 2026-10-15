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國4路面高低落差「彈跳感明顯」 高公局灌漿刨鋪改善

中央社／ 台北15日電

國4豐原潭子路段約23.5K處傳多處疑似路面沉陷，出現高低落差，高速行經彈跳感明顯。高公局說，已對沉陷顯著區灌漿補強，路面不平順區段透過瀝青混凝土刨鋪，恢復平順度。

近期有駕駛在社群發文反映，國道4號23.5K內側車道多處可見路面高低落差，且路面疑似沉陷情形日益加劇，高速行經時彈跳感明顯。

交通部高速公路局對此說明，國道4號豐原潭子路段23k+100至24k+100屬高填方路堤段，沿線設有5座供地方道路穿越橫交箱涵。

針對此路段出現路面高低落差等情形，高公局指出，經顧問公司專業研判主要肇因為「差異沉陷」，由於箱涵結構上方回填土層厚度，與兩側路堤回填厚度落差達7公尺以上，最深可達30公尺，在靜載重與車輛動態荷重長期作用下，厚度不一的土層產生不同程度的壓密沉陷量，進而導致路面不平整。

為徹底解決此問題，高公局表示，邀集專業顧問公司、施工廠商召開專案研商會議，並利用夜間離峰時段進行改善。

高公局指出，首先為地質改良，針對沉陷顯著區域，在排水溝渠底部及箱涵兩側實施灌漿補強作業，以填補孔隙並強化路基承載力。

其次為路面修復，高公局表示，地下結構補強完成後，已針對路面不平順區段，全面進行瀝青混凝土（AC）刨鋪，恢復路面平順度。

高公局指出，經實施地質灌漿改良及路面刨鋪後，目前路面平整度已改善，且此區段土層壓密沉陷速率已大幅趨緩，預期隨時間推移將漸趨穩定。

高公局表示，此路段通車後，每日均派員巡查，以利及早發現異常現象後進行相關養護決策並進行改善，必要時進行路面鑽心取樣，以取得整修路段、刨除深度及損害程度等資訊，再委請專業顧問評估改善事宜。

高公局 高速公路 豐原

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