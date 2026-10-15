假iPhone預購連結、境外來電都是陷阱！3大原則搭配AI工具教你防詐

詐騙集團的手法日益多元且變幻莫測，從結合熱門話題的假預購網站，到偽裝成公家機關的變體境外來電，詐騙陷阱無孔不入。為維護大眾財產與個人資安，數位防詐與資安軟體紛紛呼籲民眾善用科技防詐工具並提高警覺，切勿輕易落入詐騙圈套。

近年來詐騙集團極善於掌握大眾心理與熱門話題。以新機上市熱潮為例，趨勢科技TrendLife近期發現網路大量出現以搶購優惠為名義的詐騙網頁，包含假預購頁面、利用熱門關鍵字導流獲利的假廣告，甚至是隱藏惡意程式碼的假抽獎網站。部分網站甚至不需要使用者輸入帳密或點擊購買，僅是點入網頁就可能讓未更新系統的行動裝置面臨帳號憑證遭竊的風險。

除了網路陷阱，電話詐騙的手法同樣瞬息萬變。刑事警察局與Whoscall的最新監測指出，近期境外詐騙電話樣態頻繁更換，包含「+1」及「+422」開頭的境外來電急升，單月辨識量甚至突破數10萬通。詐騙集團利用網路電話改號技術偽裝號碼，並偽冒成165反詐騙專線、電信業者或NCC等機構，以門號異常、涉及洗錢等話術恐嚇民眾，企圖阻斷求證意願並索取個資或引導轉帳。

面對手法多變且數量龐大的詐騙攻擊，單靠肉眼辨識已難以全面防護，善用數位防詐軟體能提供第一線的防禦屏障。目前防詐軟體已能透過大數據與AI技術即時辨識可疑號碼，並提供阻擋境外來電的功能，直接在手機響起前攔截威脅。針對社交軟體或郵件中的陌生網址，民眾也可利用趨勢科技「AI防詐達人」等資安防詐工具先行檢測連結安全性，再加上定期更新裝置作業系統，即可大幅降低遭惡意攻擊或資安外洩的風險。

民眾在面對各類資訊時，亦可透過幾個重要特徵進行判別。當遇到強調限時搶購、倒數計時或催促立即付款的訊息時，務必先冷靜查證。更關鍵的是，國內政府機關與165專線絕不會透過「+」開頭的境外電話撥打給民眾，一旦接獲帶有境外號碼且自稱警察或公務人員的來電，即可判定為詐騙。Whoscall與刑事警察局共同呼籲，接獲可疑來電或訊息應牢記「一聽、二掛、三查證」原則，先掛斷電話再撥打165專線求證，避免落入詐騙圈套。

「+1」開頭境外詐騙電話變體多，單月逾20萬通攻擊。圖／Whoscall提供