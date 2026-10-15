快訊

二次協商近2小時敲定 蔣萬安、沈伯洋10月31日中午12時舉行辯論會

今天股市為何大跌？兇手原來是這兩個 落底指標看外資

聽新聞
0:00 / 0:00

假iPhone預購連結、境外來電都是陷阱！3大原則搭配AI工具教你防詐

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Whoscall支援Android版本手動封鎖境外來電號碼教學。圖／Whoscall提供
Whoscall支援Android版本手動封鎖境外來電號碼教學。圖／Whoscall提供

詐騙集團的手法日益多元且變幻莫測，從結合熱門話題的假預購網站，到偽裝成公家機關的變體境外來電，詐騙陷阱無孔不入。為維護大眾財產與個人資安，數位防詐與資安軟體紛紛呼籲民眾善用科技防詐工具並提高警覺，切勿輕易落入詐騙圈套。

近年來詐騙集團極善於掌握大眾心理與熱門話題。以新機上市熱潮為例，趨勢科技TrendLife近期發現網路大量出現以搶購優惠為名義的詐騙網頁，包含假預購頁面、利用熱門關鍵字導流獲利的假廣告，甚至是隱藏惡意程式碼的假抽獎網站。部分網站甚至不需要使用者輸入帳密或點擊購買，僅是點入網頁就可能讓未更新系統的行動裝置面臨帳號憑證遭竊的風險。

除了網路陷阱，電話詐騙的手法同樣瞬息萬變。刑事警察局與Whoscall的最新監測指出，近期境外詐騙電話樣態頻繁更換，包含「+1」及「+422」開頭的境外來電急升，單月辨識量甚至突破數10萬通。詐騙集團利用網路電話改號技術偽裝號碼，並偽冒成165反詐騙專線、電信業者或NCC等機構，以門號異常、涉及洗錢等話術恐嚇民眾，企圖阻斷求證意願並索取個資或引導轉帳。

面對手法多變且數量龐大的詐騙攻擊，單靠肉眼辨識已難以全面防護，善用數位防詐軟體能提供第一線的防禦屏障。目前防詐軟體已能透過大數據與AI技術即時辨識可疑號碼，並提供阻擋境外來電的功能，直接在手機響起前攔截威脅。針對社交軟體或郵件中的陌生網址，民眾也可利用趨勢科技「AI防詐達人」等資安防詐工具先行檢測連結安全性，再加上定期更新裝置作業系統，即可大幅降低遭惡意攻擊或資安外洩的風險。

民眾在面對各類資訊時，亦可透過幾個重要特徵進行判別。當遇到強調限時搶購、倒數計時或催促立即付款的訊息時，務必先冷靜查證。更關鍵的是，國內政府機關與165專線絕不會透過「+」開頭的境外電話撥打給民眾，一旦接獲帶有境外號碼且自稱警察或公務人員的來電，即可判定為詐騙。Whoscall與刑事警察局共同呼籲，接獲可疑來電或訊息應牢記「一聽、二掛、三查證」原則，先掛斷電話再撥打165專線求證，避免落入詐騙圈套。

「+1」開頭境外詐騙電話變體多，單月逾20萬通攻擊。圖／Whoscall提供
「+1」開頭境外詐騙電話變體多，單月逾20萬通攻擊。圖／Whoscall提供

趨勢科技TrendLife指出，近期發現多個圍繞<a href='/search/tagging/2/iPhone' rel='iPhone' data-rel='/2/105712' class='tag'><strong>iPhone</strong></a> Duo主題出現的可疑網站，提醒民眾搶購時注意。圖／趨勢科技提供
趨勢科技TrendLife指出，近期發現多個圍繞iPhone Duo主題出現的可疑網站，提醒民眾搶購時注意。圖／趨勢科技提供

iPhone 詐騙集團 詐騙

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

「+1」境外電話詐騙暴增 接到先掛斷再查證

詐團誆投資參選人廣告可分紅 高雄車廠老闆遭騙百萬

IMF、世銀打擊全球金融詐騙 推出「曼谷藍圖」 條列12政策

接獲「保安局官員」來電說涉犯案 香港保安局長：你過來找我

相關新聞

薔琵颱風生成！最新路徑曝「恐增為強颱」 天氣粉專：將會又大又強

在關島東方海面的熱帶性低氣壓TD33，已於台灣時間今天下午2時增強為薔琵颱風。中央氣象署表示，輕度颱風薔琵未來暫時以偏西北西方向移動，氣象署將持續密切注意其發展動向。

國光客運2天無預警取消65班 公路局：擅自減班最高罰9萬元

國光客運今年9月才發生國5宜蘭路線8名駕駛請假，導致班次無預警取消，昨天又有多條國道路線因駕駛人力不足減班，共取消42班次，今天截至中午還有2條國道路取消23班，總計2天共取消至少65班次。國光表示，下午將進一步說明；交通部公路局表示，經確認後確有減班情況，將依法舉法，最高可處9萬元罰鍰。

賴惠員噹賈永婕引反彈 吳淡如揭關鍵是這句話：比批評更傷尊嚴

台北101董事長賈永婕昨赴立法院財政委員會備詢，被民進黨籍召委賴惠員「提醒」不夠純樸、「要繼續再辯嗎？」賴清德總統發文認為專業與認真不應該只用穿著來評斷，賴惠員後來拍影片道歉。知名作家吳淡如今天評論此事引起反彈原因，她表示，如果發生在她身上，她也會覺得不舒服。

薔琵將生成！巔峰將是又大又強的強颱 是否侵襲台灣關鍵曝

薔琵颱風即將形成，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，大致沿著太平洋高壓邊緣，穩定朝西到西北西移動。沿途海洋與大氣環境有利發展，成為颱風後，會持續增強，巔峰將是又大又強的強烈颱風。󠀠

準「薔琵」可望挑戰強颱！粉專估下周四後逼近日本 不排除威脅台灣

熱帶性低氣壓TD33號，有發展為輕度颱風薔琵的趨勢。根據中央氣象署最新資料顯示，熱帶性低氣壓今天凌晨2時的中心位置在威克島西南方1190公里之處（鵝鑾鼻東方4400公里之處），以每小時15轉22公里速度，向西北西轉西進行。

72小時挑戰280公里暴風半徑 薔琵颱風下周侵台與否端視「1關鍵」

關島東方海面上的熱帶性低氣壓，今天下午2時發展為輕度颱風薔琵，氣象署今天預估，未來將朝西北西方向移動，且沿途海溫高，有利發展，薔琵有機會發展成中度甚至強烈颱風，下周北轉角度，將決定颱風會不會靠近台灣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。