72小時挑戰280公里暴風半徑 薔琵颱風下周侵台與否端視「1關鍵」

關島東方海面上的熱帶性低氣壓，今天下午2時發展為輕度颱風薔琵，氣象署今天預估，未來將朝西北西方向移動，且沿途海溫高，有利發展，薔琵有機會發展成中度甚至強烈颱風，下周北轉角度，將決定颱風會不會靠近台灣。

颱風薔琵七級暴風半徑平均約80公里，持續往西北西前進。由於沿途海氣條件利於颱風生成，氣象署預估未來36至48小時，七級暴風半徑可能成長到200公里，並於72至96小時內再度擴大到280公里，最快周六就可能達到中颱，甚至強颱等級。

氣象署預報員鄭傑仁表示，薔琵颱風會先向西或西北西前進通過關島附近，預計於五天後抵達琉球東南方海面後，逐漸北轉，但北轉位置與角度仍有不確定性，仍需觀察，目前仍不排除更靠近台灣的可能。

鄭傑仁指出，下周三基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島就可能先出現長浪，同時，下周三起東北季風再度南下，且強度比起上一波略強一些，桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨、花東及恆春半島有零星短暫陣雨，中南部山區則為零星短暫陣雨。

鄭傑仁說，颱風靠近日本時，恰好有東北季風南下，預估除可能加強風強度，應不至於產生共伴或其他帶來致災大雨可能效應。只是屆時北部高溫約25至27度、各地低溫則約22至26度左右，日夜溫差較大，民眾需特別留意。

下周三、四又有東北季風南下。圖／中央氣象署提供