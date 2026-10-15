快訊

二次協商近2小時敲定 蔣萬安、沈伯洋10月31日中午12時舉行辯論會

今天股市為何大跌？兇手原來是這兩個 落底指標看外資

聽新聞
0:00 / 0:00

72小時挑戰280公里暴風半徑 薔琵颱風下周侵台與否端視「1關鍵」

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
關島東方海面上的熱帶性低氣壓，今天下午2時發展為輕度颱風薔琵，氣象署今天預估，未來將朝西北西方向移動，且沿途海溫高，有利發展，薔琵有機會發展成中度甚至強烈颱風，下周北轉角度，將決定颱風會不會靠近台灣。颱風示意圖。圖／AI生成
關島東方海面上的熱帶性低氣壓，今天下午2時發展為輕度颱風薔琵，氣象署今天預估，未來將朝西北西方向移動，且沿途海溫高，有利發展，薔琵有機會發展成中度甚至強烈颱風，下周北轉角度，將決定颱風會不會靠近台灣。颱風示意圖。圖／AI生成

關島東方海面上的熱帶性低氣壓，今天下午2時發展為輕度颱風薔琵，氣象署今天預估，未來將朝西北西方向移動，且沿途海溫高，有利發展，薔琵有機會發展成中度甚至強烈颱風，下周北轉角度，將決定颱風會不會靠近台灣。

颱風薔琵七級暴風半徑平均約80公里，持續往西北西前進。由於沿途海氣條件利於颱風生成，氣象署預估未來36至48小時，七級暴風半徑可能成長到200公里，並於72至96小時內再度擴大到280公里，最快周六就可能達到中颱，甚至強颱等級。

氣象署預報員鄭傑仁表示，薔琵颱風會先向西或西北西前進通過關島附近，預計於五天後抵達琉球東南方海面後，逐漸北轉，但北轉位置與角度仍有不確定性，仍需觀察，目前仍不排除更靠近台灣的可能。

鄭傑仁指出，下周三基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島就可能先出現長浪，同時，下周三起東北季風再度南下，且強度比起上一波略強一些，桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨、花東及恆春半島有零星短暫陣雨，中南部山區則為零星短暫陣雨。

鄭傑仁說，颱風靠近日本時，恰好有東北季風南下，預估除可能加強風強度，應不至於產生共伴或其他帶來致災大雨可能效應。只是屆時北部高溫約25至27度、各地低溫則約22至26度左右，日夜溫差較大，民眾需特別留意。

下周三、四又有東北季風南下。圖／中央氣象署提供
下周三、四又有東北季風南下。圖／中央氣象署提供

下周三、四又有東北季風南下，但水氣不多。圖／中央氣象署提供
下周三、四又有東北季風南下，但水氣不多。圖／中央氣象署提供

侵台 颱風 氣象署

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

薔琵颱風生成！最新路徑曝「恐增為強颱」 天氣粉專：將會又大又強

薔琵颱風最快今生成！周末到下周一秋老虎再下山 高溫飆34度

薔琵將生成！巔峰將是又大又強的強颱 是否侵襲台灣關鍵曝

今水氣增熱飆35度 吳德榮：「薔琵 」今將生成恐達強颱 明起秋老虎報到

相關新聞

薔琵颱風生成！最新路徑曝「恐增為強颱」 天氣粉專：將會又大又強

在關島東方海面的熱帶性低氣壓TD33，已於台灣時間今天下午2時增強為薔琵颱風。中央氣象署表示，輕度颱風薔琵未來暫時以偏西北西方向移動，氣象署將持續密切注意其發展動向。

國光客運2天無預警取消65班 公路局：擅自減班最高罰9萬元

國光客運今年9月才發生國5宜蘭路線8名駕駛請假，導致班次無預警取消，昨天又有多條國道路線因駕駛人力不足減班，共取消42班次，今天截至中午還有2條國道路取消23班，總計2天共取消至少65班次。國光表示，下午將進一步說明；交通部公路局表示，經確認後確有減班情況，將依法舉法，最高可處9萬元罰鍰。

賴惠員噹賈永婕引反彈 吳淡如揭關鍵是這句話：比批評更傷尊嚴

台北101董事長賈永婕昨赴立法院財政委員會備詢，被民進黨籍召委賴惠員「提醒」不夠純樸、「要繼續再辯嗎？」賴清德總統發文認為專業與認真不應該只用穿著來評斷，賴惠員後來拍影片道歉。知名作家吳淡如今天評論此事引起反彈原因，她表示，如果發生在她身上，她也會覺得不舒服。

薔琵將生成！巔峰將是又大又強的強颱 是否侵襲台灣關鍵曝

薔琵颱風即將形成，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，大致沿著太平洋高壓邊緣，穩定朝西到西北西移動。沿途海洋與大氣環境有利發展，成為颱風後，會持續增強，巔峰將是又大又強的強烈颱風。󠀠

準「薔琵」可望挑戰強颱！粉專估下周四後逼近日本 不排除威脅台灣

熱帶性低氣壓TD33號，有發展為輕度颱風薔琵的趨勢。根據中央氣象署最新資料顯示，熱帶性低氣壓今天凌晨2時的中心位置在威克島西南方1190公里之處（鵝鑾鼻東方4400公里之處），以每小時15轉22公里速度，向西北西轉西進行。

72小時挑戰280公里暴風半徑 薔琵颱風下周侵台與否端視「1關鍵」

關島東方海面上的熱帶性低氣壓，今天下午2時發展為輕度颱風薔琵，氣象署今天預估，未來將朝西北西方向移動，且沿途海溫高，有利發展，薔琵有機會發展成中度甚至強烈颱風，下周北轉角度，將決定颱風會不會靠近台灣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。