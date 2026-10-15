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兒上幼兒園女子欲重返職場 婆婆翻臉阻攔開酸「太自私」

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO懷孕時因身體不適需多休養，婆婆極力勸說她辭職專心安胎，並承諾日後會協助帶小孩。示意圖／ingimage
原PO懷孕時因身體不適需多休養，婆婆極力勸說她辭職專心安胎，並承諾日後會協助帶小孩。示意圖／ingimage

一名曾任科技公司資深行銷專員的女網友在Dcard發文痛訴，婚前月薪達58K且職涯發展順遂，懷孕時因身體不適需多休養，婆婆便以「孩子最重要、家裡不缺這份薪水」為由，極力勸說她辭職專心安胎，並承諾日後會協助帶小孩。未料生產後照護責任多由夫妻倆自行承擔，如今孩子已上幼兒園、生活步調漸趨穩定，原PO希望能重返職場找回自我價值，卻遭到婆婆強烈反對與情緒勒索。

原PO表示，為了不讓人生只剩下「誰的太太、誰的媽媽」的標籤，加上這幾年家庭開銷不減，她在獲得丈夫支持後積極規劃求職，並預先排定夫妻輪流接送幼童及應對突發狀況的備案。豈料婆婆得知後態度大轉變，不僅痛批她「離開職場太久沒人要」，甚至拿幼兒抵抗力弱容易生病、開會時小孩無人接送等狀況百般阻撓，更揚言「絕不會幫忙接送，出狀況不要哭著回來求」，企圖以孩子為籌碼逼其退讓。

更令原PO心寒的是，自己從未要求婆婆接送或照顧，婆婆卻顛倒黑白，指責她「為了賺錢連小孩都不顧」，甚至酸言「以前薪水再高又怎樣」、「女人應把家庭放第一位」。即使丈夫出面強調接送由夫妻自行負責、公公與娘家父母也皆表態支持媳婦就業，婆婆依然故我，不斷透過「孩子長大會跟妳不親」等言語進行心理施壓，行徑宛如「自己不幫忙，也不准媳婦去工作」。

面對婆婆的多番唱衰與道德綁架，原PO感嘆自己才30歲出頭，離職多年重返職場已必須承受薪資重談的代價，如今只想靠實力賺錢並重拾成就感，卻被形容得十惡不赦。丈夫見狀已勸她忽視婆婆的碎念、按原定計畫找工作。原PO最後下定決心不再盲目迎合長輩，強調當初辭職是為顧全家庭，如今絕不會再為了滿足婆婆的控制慾而放棄自己的人生主導權。

文章在網路上引起迴響，網友們紛紛表示「自己爸媽說的話都不一定要全聽了還別人的爸媽。」、「有錢在身上不用看人臉色，更何況妳老公支持妳。」、「她肯定是想把妳綁死，最好綁在家裡，最後老了跟她過一樣的日子。」，認為原PO婆婆行為屬實不妥，力挺原PO重返職場，過好自己的人生。

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