「失智友善台灣888」2035年達目標 研議用藥納健保

失智照護3.0全面升級，以2035年達成「失智友善台灣888」為目標，衛福部今天說明，將朝向前端預防、精準診斷、量能提升及權益保障等4面向精進，研議失智用藥納入健保給付。

失智症不只是影響一個人，而是整個家庭。政府目標於2035年達成失智友善台灣888，包含失智精準診斷率達8成、失智服務涵蓋率達8成、特定機關或場域人員的失智識能率達8成，將透過早期發現、全程照護與社會共同支持，讓失智者獲得應有尊重與照護，照顧者不再孤軍奮戰。

配合長照3.0提早上路，2026至2035年執行的失智症防治照護政策綱領暨行動方案3.0公布，由行政院跨部會共同推動，透過服務對象擴大、就業連結與職務再設計、公共服務場域服務指引等措施，促進失智者及時診斷、投入職場與回歸生活，提供全齡、全病程、全支持的網絡。

針對及早介入延緩病程升級，衛生福利部長期照顧司今天透過新聞稿說明，服務對象擴大至全年齡層失智者，年輕型失智症者除了健康變化外，可能還有更嚴峻的工作轉型與子女養育等挑戰，將強化及早診斷、提供社區預防認知促進服務，延緩疾病進展。

長照司說明，失智者依照病程變化可能需要不同程度醫療協助、生活照顧及家庭支持。政府持續布建各類失智照護資源，按個案病程提供適切服務，減輕照顧負擔。此外，協助具工作意願及工作能力的年輕型失智者，透過就業連結與職務再設計協助投入職場，回歸社會。

長照司指出，失智者記憶、判斷或溝通困境會造成生活不便，將推動公共服務場域應對失智者服務指引，包含金融、餐飲、交通、藝文等場域；同時建立失智友善鄉鎮市區、友善組織，及培訓友善天使，持續強化金融與安全防護，提升安養信託人數及失智個案協尋尋獲率。

長照司表示，未來將持續精進前端預防，擴大投入健康促進與社會處方箋，強化特定機關或場域人員失智識能率；加強失智病因精準診斷，鼓勵失智症相關研究及藥物研發，研議失智用藥納入健保給付；持續布建多元照護資源，加強失智者安全保護、權益維護及轉介機制。