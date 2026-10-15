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85歲翁不慎吞假牙 卡腸道2個月未排出…醫用「這招」15分鐘成功取出

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
單氣囊小腸鏡主要運用在小腸出血、小腸腫瘤定位、息肉切除、異物夾取，馬偕紀念醫院自2008年引入單氣囊小腸鏡。記者翁唯真／攝影
單氣囊小腸鏡主要運用在小腸出血、小腸腫瘤定位、息肉切除、異物夾取，馬偕紀念醫院自2008年引入單氣囊小腸鏡。記者翁唯真／攝影

台灣進入超高齡社會，長輩容易因吞嚥協調能力、口腔感覺及視力退化，不慎吞入魚刺、雞骨頭、假牙、未嚼碎的食物，及藥物塑膠鋁泡殼等。醫師建議，若是不小心吞下小於2.5公分的小型鈍物，且卡在胃及小腸觀察約一周未排出，應速就醫檢查，可利用單氣囊小腸鏡取出。但若是更大型或卡在食道務必特別注意，恐有出血風險。

一名85歲老翁出國旅遊時，一顆臼齒牙套不慎吃下肚，當下沒有任何不適症狀，加上國外醫療費龐大，於是忍到返國後再就醫。老翁返國第一次就醫時，X光檢查發現假牙完好的停留在腸道，考量長者消化能力較弱與侵入性檢查風險，醫師建議患者若沒有不適或出血症狀，假牙一般可以隨著糞便排出，於是患者決定「再等等」。

不過，2個月後仍未排出，馬偕醫院胃腸科主治醫師廖竟妤說，患者於8月初再次就醫，並安排X光檢查比對影像，發現假牙位置根本沒動，經電腦斷層確認，假牙正巧「卡」在十二指腸第三段憩室內，初步評估沒有造成感染、出血或組織壞死。但假牙具金屬尖銳邊緣，長時間滯留仍可能摩擦腸壁，造成黏膜損傷、出血，甚至穿孔等併發症。

廖竟妤表示，「憩室」是大腸或消化道壁較弱的地方，黏膜向外膨出形成的囊狀小袋子，如果把腸道想像是一條走道，憩室就像是走道旁一間間的小房間，一般異物通過胃部，多數可隨腸道蠕動逐漸向下移動。但患者的假牙因為一路從口腔、食道、胃滑到小腸憩室內，一待就是2個月完全沒動動靜，加上憩室因為空間足夠，所以假牙「借居」的位置並沒有造成發炎出血現象。

廖竟妤考量患者年事已高，且過往沒有腹部手術病史，腸壁應不會因曾進行手術而易沾黏，由於假牙可能停留位置是十二指腸第三段，即便使用傳統胃鏡也無法探索到，經向患者說明治療方式後，建議以單氣囊小腸內視鏡，輔以螢光透視系統及內視鏡網套，幫患者「夾」出在肚子裡的假牙，全程歷時約15分鐘，但為避免可能的出血風險，安排患者住院觀察一天後，順利出院返家。

廖竟妤說，長者因吞嚥協調能力、口腔感覺及視力退化，容易在進食或服藥時誤吞異物。臨床常見的誤吞異物包括魚刺、雞骨頭、假牙、未嚼碎的食物，及藥物塑膠鋁泡殼，失智症或認知功能障礙的長者，也可能因無法正確辨識物品而增加誤食風險。

但並非所有吞入的異物都需要以內視鏡取出，廖竟妤說，體積較小、表面平滑的異物，進入胃腸道後有機會自然排出，但魚刺、骨頭、帶有金屬尖端等尖銳異物，可能刺傷消化道黏膜，而鈕扣電池及磁鐵等，則可能引起組織損傷或其他嚴重併發症，必須盡速就醫。

馬偕醫院消化科系胃腸科主任章振旺表示，單氣囊小腸鏡主要運用在小腸出血、小腸腫瘤定位、息肉切除、異物夾取，院方自2008年引入單氣囊小腸鏡，至今做過約700例，主要以出血為主。

章振旺說，小腸長達約5至8公尺，過去受限於傳統胃鏡及大腸鏡的檢查範圍，許多小腸病灶不易直接觀察，甚至必須透過外科手術才能處理。隨著膠囊內視鏡及深部小腸鏡（包含單氣囊與雙氣囊小腸鏡）技術發展，醫師已有更多診斷與治療選擇。

其中，膠囊內視鏡可透過影像協助尋找病灶，但無法直接進行治療，而單氣囊小腸鏡則利用氣囊及外套管輔助，深入小腸，除了檢查，也能進行切片、止血、息肉切除及取出異物等醫療處置。

長者因吞嚥協調能力、口腔感覺及視力退化，容易在進食或服藥時誤吞異物。記者翁唯真／攝影
長者因吞嚥協調能力、口腔感覺及視力退化，容易在進食或服藥時誤吞異物。記者翁唯真／攝影

單氣囊小腸鏡主要運用在小腸出血、小腸腫瘤定位、息肉切除、異物夾取，馬偕紀念醫院自2008年引入單氣囊小腸鏡。記者翁唯真／攝影
單氣囊小腸鏡主要運用在小腸出血、小腸腫瘤定位、息肉切除、異物夾取，馬偕紀念醫院自2008年引入單氣囊小腸鏡。記者翁唯真／攝影

誤吞異物處理時機看位置新聞稿表格。圖／馬偕醫院提供
誤吞異物處理時機看位置新聞稿表格。圖／馬偕醫院提供

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