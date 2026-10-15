遭女友逼婚！高身價男開苛刻條件期望分手 不料慘遭天天堵人潑液體

一名35歲男子在Dcard訴苦，透露自己名下擁有3間公寓及數百萬資產，對現狀生活感到滿意。然而交往一段時間的38歲同居女友近期積極逼婚，甚至已開始規劃婚宴與蜜月。因雙方金錢觀及家庭理念差距大，原PO早有分開打算，卻不敢主動提分手，反而故意開出「婚前財產各自保有、房子不登記對方名下、不辦婚宴、不生小孩」等嚴苛條件，企圖藉此逼迫女友主動求去。

女友得知條件後情緒徹底潰堤，痛斥男方過河拆橋、沒良心，甚至提起自己在男方母親喪事期間盡心幫忙，如今事情告一段落卻慘遭拋棄。雙方爆發激烈爭執後女友憤而奪門而出，而原PO隔天未經告知，便擅自將女友遺留在住處的衣物與日用品全數打包，直接透過貨運寄回女方老家，試圖以決絕方式徹底斬斷情絲，未料此舉反而引爆後續更大的糾纏。

由於原PO居住的板橋老公寓樓下未裝設鐵門，分手後前女友頻繁前往其住處樓梯間堵人。無論是早晨出門或晚上下班，原PO常在樓梯轉角遭遇前女友的攔截與哭罵，對方甚至數次朝他身上潑灑不明液體，讓他每天返家都面臨極大精神壓力。即便原PO致電女方家長要求約束，對方母親卻以女兒病況復發為由，反指男方心狠並勸說復合，令他相當無奈。

眼見情況持續惡化，原PO擔憂衝突升級恐會危害人身安全，甚至害怕「下次潑過來的會是汽油」。由於不堪其擾又顧及舊情而猶豫是否報警，原PO最終在網路上發文求助，詢問過去曾同居的男女朋友若在分手後持續跟蹤騷擾、在住處堵人及動手潑灑物品，是否能循法律途徑聲請保護令，徹底阻絕前女友的接近與騷擾。

貼文發布後在網路上得到熱烈的討論，網友們紛紛表達想法「我覺得你處理的有點消極，但她是恐怖情人，自己小心一點。」、「你積極一點處理吧！要分手要一次處理乾淨，你這種拖法拖到最後她變成恐怖情人是有機會一次把你帶走的。」，認為原PO需積極處理免得情況繼續升級。

但更多網友卻表示「感覺女友浪費年輕的時間陪你，結果你很自私」、「你的問題比較大吧，你早就想分手人家幫你處理母親後事的時候怎麼沒有提？好處都拿好拿滿再踢開人家。恐怖情人某方面是被你逼加拖出來的，你擺爛不肯面對搞到人家崩潰用極端手段。」、「你真的超垃圾的，沒擔當到連分手也不敢提。」，認為原PO處理這段感情的行為非常差勁，完全不值得同情。