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一晚「打手槍23次」會精盡人亡？ 泌尿科醫師揭男性身體變化

聯合新聞網／ 綜合報導
泌尿科醫師黃品叡表示，他曾遇過一名男子，一個晚上連續自慰23次。圖／AI生成
泌尿科醫師黃品叡表示，他曾遇過一名男子，一個晚上連續自慰23次。圖／AI生成

男性自慰次數太多，真的會「精盡人亡」嗎？對此，泌尿科醫師黃品叡表示，他曾遇過一名男子，一個晚上連續自慰23次，最後雖然仍有射精快感，卻只能射出少量液體，並未因此危及生命。

台中李綜合醫院泌尿科副主任黃品叡在臉書發文指出，網路上流傳「一夜七次郎」、「精盡人亡」等說法，其實都不是真的。

黃品叡解釋，男性第一次自慰射精時，通常會有明顯快感，也能正常排出精液。但到了第二次，可能進入俗稱的「聖人模式」，也就是射精後的不反應期，此時精液量減少，陰莖也會恢復疲軟狀態。

至於能否繼續第三次、第七次，甚至第十次，則取決於每個人的身體狀況，以及射精後不反應期的長短。

「真的不會精盡人亡！」黃品叡分享，曾有一名男子在一個晚上連續自慰23次，到最後仍有射精快感，卻幾乎射不出精液，只剩下少量液體。他形容，這是體內精液「庫存」快用光了，並不代表身體會因此壞掉。

事實上，精液主要由精囊液、前列腺液及精子組成，其中精子僅占精液總量約1%至5%，其餘大部分為生殖腺體分泌的液體。

不過，沒有「精盡人亡」的問題，不代表可以無限制自慰。若過度頻繁，仍可能造成局部摩擦、疼痛或不適，應依自身身體狀況適度調整。

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