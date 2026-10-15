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口誤說錯公司名稱！工作人員錯愕 彭啓明趕緊連說三次圓場

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
環境部長彭啓明彭下午出席全家便利商店「這還好吧！？」生活觀察環境展開展記者會，部長致詞時說：今天很高興來到「統一」的活動，讓工作人員一陣錯愕，部長發現說錯趕緊連說三聲「全家」、「全家」、「全家」圓回來，讓現場哄堂大笑，也將氣氛帶到最高點。記者蘇健忠／攝影
環境部長彭啓明彭下午出席全家便利商店「這還好吧！？」生活觀察環境展開展記者會，部長致詞時說：今天很高興來到「統一」的活動，讓工作人員一陣錯愕，部長發現說錯趕緊連說三聲「全家」、「全家」、「全家」圓回來，讓現場哄堂大笑，也將氣氛帶到最高點。記者蘇健忠／攝影

環境部長彭啓明全家便利商店公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺、RE-THINK重新思考環境教育協會創辦人暨執行長黃之揚下午一起出席「這還好吧！？」生活觀察環境展開展記者會。彭部長致詞時說：今天很高興來到「統一」的活動，讓工作人員一陣錯愕，部長發現說錯趕緊連說三聲「全家」、「全家」、「全家」圓回來，讓現場哄堂大笑，也將氣氛帶到最高點。

環境部長彭啓明首先感謝全家便利商店舉辦這個特展，對環保教育做出貢獻，隨後表示年底廚餘將不再作為養豬飼料或添加物使用，2027年1月1日起將全面禁止廚餘餵養豬隻，將和20大餐飲集團合作推出惜食計畫減少食物浪費、搶救即期品與醜蔬果（格外品），將資源重新分配給需要的人或轉化為營養餐食的永續行動。

全家便利商店公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺致詞時表示，「這還好吧！？」生活觀察環境展去年展出12天，約有3萬6千人看展，希望今年突破5萬人。RE-THINK 重新思考環境教育協會創辦人暨執行長黃之揚詞時表示，「5R」環保原則逾七成的人仍未掌握源頭，「Refuse（拒絕索取）」是環保第一步。

全家便利商店「這還好吧！？」生活觀察環境展開展，以每天生活中，我們可能都曾這樣想過：冰箱門開久一點、菸蒂偶爾亂丟、鮮奶效期選久一點……「這還好吧！？」開始，讓看展民眾體認到這些看似微不足道的小事，累積起來卻可能成為環境負擔。

全家便利商店公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺（左起）、環境部長彭啓明、RE-THINK 重新思考環境教育協會創辦人暨執行長黃之揚下午一起出席「這還好吧！？」生活觀察環境展開展記者會。記者蘇健忠／攝影
全家便利商店公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺（左起）、環境部長彭啓明、RE-THINK 重新思考環境教育協會創辦人暨執行長黃之揚下午一起出席「這還好吧！？」生活觀察環境展開展記者會。記者蘇健忠／攝影

全家便利商店「這還好吧！？」生活觀察環境展開展，以每天生活中，我們可能都曾這樣想過：冰箱門開久一點、菸蒂偶爾亂丟、鮮奶效期選久一點……「這還好吧！？」開始，讓看展民眾體認到這些看似微不足道的小事，累積起來卻可能成為環境負擔，其中展出回收牛奶瓶再生製作化妝品罐子。記者蘇健忠／攝影
全家便利商店「這還好吧！？」生活觀察環境展開展，以每天生活中，我們可能都曾這樣想過：冰箱門開久一點、菸蒂偶爾亂丟、鮮奶效期選久一點……「這還好吧！？」開始，讓看展民眾體認到這些看似微不足道的小事，累積起來卻可能成為環境負擔，其中展出回收牛奶瓶再生製作化妝品罐子。記者蘇健忠／攝影

全家便利商店「這還好吧！？」生活觀察環境展開展，以每天生活中，我們可能都曾這樣想過：冰箱門開久一點、菸蒂偶爾亂丟、鮮奶效期選久一點……「這還好吧！？」開始，讓看展民眾體認到這些看似微不足道的小事，累積起來卻可能成為環境負擔。記者蘇健忠／攝影
全家便利商店「這還好吧！？」生活觀察環境展開展，以每天生活中，我們可能都曾這樣想過：冰箱門開久一點、菸蒂偶爾亂丟、鮮奶效期選久一點……「這還好吧！？」開始，讓看展民眾體認到這些看似微不足道的小事，累積起來卻可能成為環境負擔。記者蘇健忠／攝影

彭啓明 活動 全家便利商店 廚餘

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