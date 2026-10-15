台灣郵輪夯！交通部運研所曝旅客數創歷史新高 大型郵輪成趨勢

郵輪市場興盛，去年台灣掛靠艘次雖還沒反超疫情前，但旅客人次創歷史新高，顯示大型化郵輪在市場上相當受到旅客青睞。而在來台的外國郵輪旅客中，以日本為大宗，其次為美國、德國。交通部運研所今天建議，高雄港建置起來後，應可跟基隆港分工，讓台灣擁有不同面向、客群的雙母港，全力發展郵輪產業。

全球郵輪旅客數創下歷史新高，達3720萬人次，較疫情前成長25.3%。但亞洲地區是全球恢復最慢的地方，去年約300萬人次，為疫情前的8成。不過比起前年，仍以15%的復甦力道前進。

根據國際郵輪協會（CLIA）統計，台灣疫情前曾連續4年列於全球主要客源市場第11名，在亞洲僅次於中國，顯示我國旅客對郵輪旅遊接受度頗高。疫情期間，各國解封時間不一，雖然我國推動跳島游輪維持熱度，但依舊敵不過排名洗牌，去年慢慢回升至第13名。

運研所副所長陳賓權指出，我國郵輪市場歷史高點落在2019年，當時達到671艘次、105.5萬人次，基隆港為亞洲第二大郵輪港口，僅次於新加坡、超越上海港。

陳賓權表示，疫情爆發後，歷經斷崖式下跌，2022年旅運人次幾乎歸零。經過幾年努力，雖靠泊艘次仍未回到高峰，但去年我國旅客已達115.7萬人次，超過疫情高點。顯示郵輪「大型化」趨勢，載運的人數更多，帶來的觀光效益也更顯著。

陳賓權進一步指出，國人喜歡噸位大的郵輪，例如MSC等，因為船上娛樂與遊樂設施較為豐富。

陳賓權說，去年掛靠郵輪占比提升到39%，外籍遊客占比同樣大幅提升達58%。來台郵輪外籍旅客前三名依序為日本、美國及德國。

不過前陣子傳出插旗台灣多年的公主郵輪，暫停在台銷售據點。運研所建議，應分6大方向增加郵輪靠泊艘次及吸引旅客，包含強化港務公司與觀光結合、基礎設施的建置、人才培育、透過行李直掛或通關便利性優化Fly-Cruise體驗，以及透過基隆與高雄港雙母港進行觀光資源的整合與功能分工，例如基隆港可著重日韓航線、高雄港則可往菲律賓、越南等航線發展，讓市場更為多元。