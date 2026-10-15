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呈現廚餘議題、垃圾汙染 華山免費攝影展震撼亮1.7萬支菸蒂牆

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
NPO「RE-THINK」與全家15日合作舉行《這還好吧！？》生活環境觀察展。Photo by 呂翔禾／台灣醒報
NPO「RE-THINK」與全家15日合作舉行《這還好吧！？》生活環境觀察展。Photo by 呂翔禾／台灣醒報

「冰箱門開著不關、菸蒂隨手丟，好像還好吧？」其實這是資源的浪費與亂丟垃圾！NPO「RE-THINK」與全家15日合作舉行《這還好吧！？》生活環境觀察展，首度以攝影展呈現廚餘議題，還有17100支菸蒂組成的菸蒂牆，還有加入「泡泡槍」活動，盼民眾改變行為、減少垃圾。

實體互動、網紅獻聲

《這還好吧！？》生活環境觀察展將從16日到26日於華山展出、免費入場。今年展覽也把「這還好吧！？」的情境帶到更多日常現場，例如在捷運上有人將雙腿開到像坐了2個座位，現場將捷運座位直接搬到展覽；面對AI假訊息真假難辨，展場設置實體翻牌牆，讓觀眾親自猜猜看眼前的內容究竟是真是假，還有將Threads互動留言區實體化。

展場也偷偷藏了幾個只有現場才會遇到的驚喜：6組精準抓中日常痛點的「生活搞怪角色」將以快閃形式不定時出現在展場，裡面更藏著豪華創作者陣容：YouTuber 眼肉芽、鍾佳播將以獨特聲線驚喜「聲音現身」；「怪奇事物所」、「邊邊撕場」、「目前勉強」等高人氣插畫創作者的作品也散落在展場各處。

廚餘回收將是挑戰

環境部長彭啟明表示，一個人的「這還好吧？」行為可能影響還好，但很多人累積起來就會造成很多環境浪費與污染，希望透過展覽吸引民眾在消費中做環保，在各種選擇裡啟動循環經濟，減少廢棄物，且年底將禁止用廚餘餵豬，未來廚餘處理將是大議題。

「民眾的行為沒有跟上觀念！」RE-THINK品牌長王滋鮮分享調查指出，民眾對於關鍵品項的回收認知有逐年提升（例如咖啡杯與塑膠），但對於廚餘的正確率從88%下降到77%；雖然有50.6%民眾希望店員不主動提供一次性餐具，但84.5%民眾曾經領取過，「只要少一次領取，就會減少多一分浪費！」


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