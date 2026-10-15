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基隆百歲人瑞133位市府祝壽 長輩養生之道：早睡早起外出走動

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆百歲人瑞133位市府祝壽，長輩養生之道：早睡早起外出走動。圖／基隆市政府提供
基隆百歲人瑞133位市府祝壽，長輩養生之道：早睡早起外出走動。圖／基隆市政府提供

基隆百歲人瑞有133人，基隆市副市長邱佩琳今天到中山區及安樂區探訪100歲人瑞楊陳玉女士及104歲人瑞楊榮利先生，親自向長輩獻上祝福，並致贈敬老禮金、禮品及總統府敬老狀，傳遞市府對高齡長者關懷與敬意。

邱佩琳表示，今天慰訪發覺長壽的秘訣是家庭與夫妻之間感情都相處融洽，每一位百歲人瑞人生，都承載著一個家庭珍貴記憶，也見證基隆這座城市不同時代的發展。長輩們走過百年歲月，累積的不只是年歲，更是值得後輩珍惜與學習的人生智慧。市府希望透過親自到府慰訪，向長者表達最誠摯約敬意，也感謝家屬長年以來陪伴與照顧。

今年滿100歲的楊陳玉，年輕時擁有一雙巧手，十分擅長毛線編織，從衣服、帽子到大型地毯都難不倒她；過去更曾在土地銀行從事廚務工作30餘年，以一手好廚藝照顧許多員工的胃。如今楊女士生活恬適，平時喜歡在家欣賞電視節目，尤其喜愛戲劇類節目，在家人陪伴與照顧下安享百歲人生。

104歲的楊榮利養生之道是維持規律生活習慣，平時早睡早起，也喜歡外出走動，飲食以清淡為主。楊老先生育有2男3女，與家人互動融洽，夫妻多年來相互扶持、感情和睦，目前生活起居由妻子悉心陪伴照顧。楊老先生面對生活凡事不計較、保持平和心境，也成為其健康長壽重要生活哲學。

此次慰訪活動也特別邀請安心幼兒園小朋友到長輩家中帶來活潑舞蹈表演，以童真的笑容與充滿活力的演出向百歲長者獻上祝福，透過老幼世代相聚，讓敬老與關懷不只是節慶中的祝福，更成為不同世代間溫收的交流與傳承。

市府持續推動各項高齡友善及老人福利措施，從長者日常生活、健康照顧到社會參與等面向，打造更友善、安心的高齡生活環境，讓長輩能夠在熟悉社區中安心生活、健康老化。

基隆百歲人瑞133位市府祝壽，長輩養生之道：早睡早起外出走動。圖／基隆市政府提供
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基隆百歲人瑞133位市府祝壽，長輩養生之道：早睡早起外出走動。圖／基隆市政府提供
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基隆百歲人瑞133位市府祝壽，長輩養生之道：早睡早起外出走動。圖／基隆市政府提供
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基隆 長輩 人瑞 邱佩琳

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