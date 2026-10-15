婦團提8項性別友善訴求 籲參選人打造友善城市

九合一選舉將至，婦團今天提8項性別友善訴求，包含支持受暴婦女居住、強化中小企業職場性騷擾防治、提升托育支持與工時彈性等，盼各縣市長參選人納入政見，打造友善城市。

2026年九合一選舉將於11月28日投開票，根據統計，全台22個縣市共有81人登記參選縣市首長。勵馨基金會整理多年服務經驗與相關研究資料，今天提出8項性別友善政策訴求，盼將性別友善落實於地方治理。

勵馨表示，8項性別友善政策訴求，聚焦「家暴受害者居住安全」、「職場性騷擾被害人專業支持」、「女性就業與托育需求」以及「居托人員的性平培力與兒少保護」4大面向。

其中，在受暴婦女居住支持方面，勵馨提出3項政策訴求，包含發展分散式庇護、中途住宅及多元居住支持；提高受暴婦女取得社會住宅的優先性；推動社會住宅結合社區支持服務。

勵馨表示，根據勵馨2025年進行的受暴婦女租金調查，52%受訪者曾遭遇租屋困難，他們的平均月所得為新台幣2萬7549元，低於最低工資，而實際租金超出可負擔範圍約38%；若能在適切的住宅與社福支持下穩定生活，受暴及特殊境遇婦女有機會逐步改善就業、經濟與家庭處境，住宅資源更具輪替可能。

在職場性平安全部分，勵馨表示，儘管中央已有相關申訴處理手冊及預防指引，但對缺乏人資、法務等專責人力的中小企業而言，如何將指引轉化為內部制度、建立申訴及調查程序，實務上仍存在落差。

勵馨建議，地方政府強化勞政機關的推廣與支持角色，提供雇主實務訓練、案件處理諮詢及外部專業轉介。

在女性就業與托育支持方面，勵馨指出，現行公共托育多以一般日間工作時段為主，難以銜接家庭實際需求，建議應擴充定點及夜間臨托服務，並透過獎勵、補助或友善職場認證等措施，鼓勵30人以下事業單位提供育兒家長每日1小時彈性上下班安排，以及放寬公托、公幼申請及候補資格。

居托性平培力與兒少保護方面，勵馨建議地方政府，在既有居家托育人員在職訓練中增加性別平等課程，以及將性別友善教育納入幼托服務評鑑或獎勵指標，鼓勵機構安排工作人員接受相關培訓，並逐步於托育服務契約、服務規章及委辦規範中納入性別友善要求。

勵馨表示，期待各縣市長參選人將這些訴求納入政見，並提出具體推動時程與可檢核成果，讓性別友善成為地方治理的一部分，共同打造更安全、平等且能回應多元生活需求的友善城市。