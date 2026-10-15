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禁用廚餘養豬倒數 彭啓明：建置盛食平台促源頭減量

中央社／ 台北15日電
全家便利商店公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺（左起）、環境部長彭啓明、RE-THINK 重新思考環境教育協會創辦人暨執行長黃之揚下午一起出席「這還好吧！？」生活觀察環境展開展記者會。聯合報記者／蘇健忠 攝影
全家便利商店公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺（左起）、環境部長彭啓明、RE-THINK 重新思考環境教育協會創辦人暨執行長黃之揚下午一起出席「這還好吧！？」生活觀察環境展開展記者會。聯合報記者／蘇健忠 攝影

民國116年起全面禁用廚餘養豬，環境部彭啓明今天表示，將打造「盛食」平台串聯全台即期食品資料，盼從源頭減少廚餘產生，也讓民眾透過平台撿便宜。

為防範非洲豬瘟，明年起全面禁用廚餘養豬。根據台灣重新思考環境教育協會（RE-THINK）與全家便利商店合作調查，產生廚餘的原因以「放到過期」最多，其次為「買太多」、「未妥善保存」等。值得警惕的是，今年調查結果與去年相比，國內民眾對於廚餘正確分類的認知答對率從88.1%下滑至77.4%。

彭啓明今天出席RE-THINK與全家合作「這還好吧！？」開展記者會，希望改變大眾「這還好吧」的隨意心態，從小習慣開始，如選取即期品、不將廚餘湯汁倒入馬桶等行為，逐步導正惜食生活習慣。

關於廚餘處理議題，彭啓明認為，關鍵是「源頭管理」，因此日前積極拜會20大連鎖餐飲集團、各大百貨公司及提供大型自助餐的飯店商討減量，預計11月成立「美好食光聯盟」，推廣惜食、吃光的飲食文化。

此外，彭啓明提到，如同全家推出「友善食光」，針對即期鮮食推出優惠機制，環境部也希望能整合美好食光聯盟，建置開放「盛食（象徵因豐盛而滿出來的食物）」資料平台，串聯全台即期食品資訊，最大化降低食物浪費。未來民眾可以透過平台撿便宜，也是幫地球減少負擔。

彭啓明表示，後續也會推動每週三為「惜食日」，主要配合清潔隊週三不收垃圾機制，鼓勵民眾在每週三達成零廚餘生活。

彭啓明 廚餘 禁用 環境部 源頭管理

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