網路負評引爆怒火！大學教授公審抓兇手 實驗室秒變「狼人殺」

網路匿名負評竟引發校園實驗室風暴！近日有研究生在Dcard爆料，指導教授日前疑似瀏覽網路評價，赫然發現有匿名文章指控其「情緒不穩定、控制慾強、常在會議羞辱學生，甚至拿畢業威脅」，當場引發教授強烈不滿。原本學生以為教授會自我檢討，未料教授非但毫無反省之意，反而將怒火轉向全體成員，展開全面追查。

爆料學生指出，本周例行會議一開始，教授臉色鐵青，直接將該篇匿名負評投影在大螢幕上，當眾逼問全場「這是誰寫的？」全體學生瞬間噤若寒蟬。教授隨後痛斥發文者是在背後捅刀、「人品有問題不適合做研究」，更開始逐一盤問資深學長姐近期是否心生不滿，甚至試圖根據文章提及的細節推敲是哪一屆學生所撰寫，現場氣氛降至冰點。

過程中，有學長試圖緩頰，表示匿名文章不一定是內部學生所為，竟當場遭教授反嗆「所以你知道是誰？」，嚇得學長啞口無言。教授隨後聲稱只要主動坦白便不會追究，只是想了解「為何產生誤解」，但話鋒一轉又施壓撂下重話：「一個連基本誠信都沒有的人，我怎麼敢推薦他出去工作？」軟硬兼施的手段，讓在場所有人毛骨悚然。

如今該實驗室氣氛詭譎，宛如「狼人殺」現場，成員間私下相互猜忌到底是在校生還是已畢業學長姐所寫。為了自保，學生在會議上不敢多言，甚至一反常態地展現順從與正向。面對教授事後在群組宣稱要「建立互信」，原PO無奈感嘆，這番徹查舉動恰好坐實了控制慾強烈的指控，但礙於畢業生殺大權仍掌握在教授手中，陷入既不敢發聲、又不知是否該另尋出路的兩難困境。

貼文發出後在網路上引起廣大迴響，網友們紛紛表達想法，「笑死，這範圍也太廣，怎麼感覺很多教授都這樣。」、「教授有病，就是自己有問題被說中才不敢面對。」，認為教授行為並不可取，但也有網友表示「那你還敢發這篇喔」、「我如果是你根本不會發這一篇好嗎……」，認為在風口浪尖時發文並不明智。