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薔琵颱風生成！最新路徑曝「恐增為強颱」 天氣粉專：將會又大又強

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
目前在關島東南方的熱帶性低氣壓TD-33，下午增強為輕度颱風薔琵。未來幾天太平洋高壓較為西伸增強，颱風生成後將大致沿著高壓邊緣向西北西移動，且逐漸增強擴大。圖／取自中央氣象署網站
目前在關島東南方的熱帶性低氣壓TD-33，下午增強為輕度颱風薔琵。未來幾天太平洋高壓較為西伸增強，颱風生成後將大致沿著高壓邊緣向西北西移動，且逐漸增強擴大。圖／取自中央氣象署網站

關島東方海面的熱帶性低氣壓TD33，已於台灣時間今天下午2時增強為薔琵颱風。中央氣象署表示，輕度颱風薔琵未來暫時以偏西北西方向移動，氣象署將持續密切注意其發展動向。

中央氣象署預報員謝佩芸上午表示，關島東方海面的熱帶性低氣壓TD33，預計未來一天內有機會增強為輕度颱風薔琵，目前距離台灣超過4200多公里，未來先以偏西北西方向移動，到5天後（20日）仍離台灣有一段蠻遠的距離，更後期颱風會不會接近台灣海面，還要有更多時間觀察，氣象署將持續密切注意發展動向。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，薔琵颱風向西北西朝日本南方海面前進，未來有繼續增強為強颱的機率。歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，關島東方海面的熱帶低壓將發展成颱，其未來行徑大多在日本南方海面，東北大迴轉。各別系集模擬路徑很分散，顯示不確定性大，需再觀察。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，薔琵颱風將大致沿著高壓邊緣向西北西移動，且逐漸增強擴大，下周一、下周二有機會上看強烈颱風等級，暴風半徑可能擴展到280公里或以上，將是一個又大又強的颱風。

路徑預報上來看，吳聖宇說，薔琵颱風一直到下周三來到台灣東南方海域前，都比較穩定單純的往西北西移動。下周三來到台灣東南方海域時，將會遇上北方西風槽東移、太平洋高壓東退的過程，而開始減速北轉。下周四到周末期間，陸續經過琉球群島海域之後，繼續往日本附近移動。

至於是否威脅台灣？吳聖宇表示，雖然預報直接侵襲台灣的機會較低，不過，未來颱風北轉的位置，以及距離台灣的遠近，仍然有比較大的變數，需要持續觀察。如果轉彎的位置離台灣較近，下周四到下周六，颱風外圍環流就有可能影響到台灣及周邊海域的天氣。由於適逢光復節連續假期，要留意最新颱風預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

颱風 氣象署 關島 台灣

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熱帶性低氣壓TD33號，有發展為輕度颱風薔琵的趨勢。根據中央氣象署最新資料顯示，熱帶性低氣壓今天凌晨2時的中心位置在威克島西南方1190公里之處（鵝鑾鼻東方4400公里之處），以每小時15轉22公里速度，向西北西轉西進行。

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