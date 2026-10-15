履約人員疑遭換約降薪 勞團籲勞動部嚴查並檢討制度

勞工團體今天披露，有離岸風電公司以「履約人員」名義引進海外具專業執照技術的工人，來台後卻被換約成時薪制勞工，要求勞動部嚴審履約人員勞動契約、通盤檢討此制度。

台灣移工聯盟、台灣國際勞工協會等團體到勞動部前舉行記者會，要求勞動部全面調查現以「履約人員」來台的外國人是否為「假履約，真聘僱」的履約人員，並通盤檢討修正履約人員制度。

台灣國際勞工協會專員陳容柔指出，9月初接獲在離岸風電公司工作的5名履約移工申訴，表示他們是有專業執照的技術工人，來台後卻被換約成為時薪制勞工，每天工作8至10小時，時薪只有新台幣100多元。

陳容柔表示，進一步了解，這家公司2025年有508名履約人員，分別由新加坡一家綠能公司及印尼一家公司引入台灣，前者會讓移工先在印尼簽署月薪4萬8000元的勞動契約，後換成一份時薪約100元勞動契約，後者則是讓移工在印尼時先後簽兩份契約，一份月薪台幣4萬8000元，另一份為時薪8萬印尼盾。

陳容柔說，這些工人週六加班沒有加班費，也沒有國定假日，且沒有工作就沒有薪水，公司要求他們教導藍領移工工作，身為技術工的他們薪資卻低於適用勞基法的藍領移工，而當他們向公司反映不公時，公司告訴他們「不想做就回家」。

一名印尼籍技術工人現身發言表示，自己是一名裝配技師，是具有證照的專業技術人力，5年來每小時時薪僅100元，包含工資、加班費計算等也都不同於一般藍領移工，他很困惑為什麼專業人力會比藍領移工領得還要低，更何況他還必須教導藍領移工，他希望有合理、透明符合台灣法律的制度。

陳容柔說，勞動部雖將履約移工視為專業人力，卻在聘僱許可申請的過程中，不對勞動契約作任何審核把關，根據統計，近年來台30天以上履約人員快速成長，從民國108年1857人次增至114年5789人次，可見資方非常容易透過「履約」名義，以低於法定外專勞動條件的方式引進外專人員。

陳容柔呼籲，勞動部應審核履約人員的聘僱契約書內容，確保其勞動條件不低於外國專業人力的最低標準，並立即召開協調會，要求移工應被以外專條件續聘並補償移工受損權益、應建立履約人員個案救濟及安置機制等。

對此，勞動部表示，履約人員申訴公司涉嫌指派與申請目的不符工作、未給付職災休養期間薪資及未依法辦理勞健保等爭議，已涉及勞動基準法、就業服務法及人口販運防制法等規定，已請地方政府盡速依法查處，地方政府正依程序調查。

勞動部也指出，外國法人因履行承攬、買賣或技術合作等契約，指派外國人來台工作，應依就業服務法等規定辦理，不論是否須另行申請聘僱許可，履約人員的勞動契約、勞動條件及職災補償都須依契約約定及台灣適用法令來保障勞動權益。

勞動部表示，對於外界提出的質疑與建議，會持續檢討目前履約範疇，並強化履約案件審查及相關查驗機制，也會針對高風險案件加強查察實際工作情形，確認是否符合原本的申請目的及法令規定，若有違法違規將依法嚴格查處。

為避免類似狀況再次發生，勞動部表示，已經發布修正相關法規，雇主申請指派移工來源國外國人來台履約，必須要增加檢附文件，以利後續相關查核等。