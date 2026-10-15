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連續2周不喝咖啡會怎樣？科學家實測揭驚人變化：這部位影響最大

聯合新聞網／ 綜合報導
一項實驗找來62名成年人要求有喝咖啡習慣的受試者連續2周戒喝咖啡，結果發現驚人變化。 圖／AI生成
一項實驗找來62名成年人要求有喝咖啡習慣的受試者連續2周戒喝咖啡，結果發現驚人變化。 圖／AI生成

每天都要喝咖啡提神，是不少人的生活習慣，但如果連續2周不喝咖啡，身體會出現什麼變化？愛爾蘭一項研究找來62名成年人進行實驗，發現停止喝咖啡後，最明顯的變化竟然出現在腸道。此外，研究也發現，無咖啡因咖啡可能有助於改善學習與記憶力，顯示咖啡的好處不一定全來自咖啡因。

美國「Newsweek」報導，這項發表於國際期刊「Nature Communications」的研究，愛爾蘭科克大學研究團隊找來62名成年人，其中一半平時每天喝約3至5杯咖啡，另一半則沒有喝咖啡的習慣。研究人員先要求有喝咖啡習慣的受試者連續2周戒喝咖啡，再讓他們重新飲用一般咖啡或無咖啡因咖啡，觀察腸道菌叢、情緒、壓力及認知能力等變化。

戒咖啡2周！腸道出現明顯變化

研究結果發現，停止喝咖啡後，受試者的腸道代謝物出現明顯變化。此外，研究團隊也發現，喝咖啡者體內部分腸道細菌的數量較多，這些細菌可能參與胃腸道酸性環境及膽酸生成等過程，有助於形成不利部分有害細菌生長的環境。

值得注意的是，當受試者重新開始喝咖啡後，無論飲用一般咖啡或無咖啡因咖啡，壓力感受、憂鬱症狀評分及衝動性都有所下降，顯示咖啡對情緒的影響可能不完全來自咖啡因。

無咖啡因咖啡有驚喜！學習與記憶力表現改善

研究也發現，飲用無咖啡因咖啡的受試者，在學習與記憶力方面有所改善，但一般咖啡組並未出現相同變化。另一方面，含咖啡因咖啡則與焦慮程度降低、警覺性及注意力提升，以及發炎風險下降有關。

未參與研究的家庭醫學科醫師布朗（Kelly Brown）解釋，咖啡除了咖啡因，還含有綠原酸等多酚類物質，具有抗氧化及抗發炎特性，並能透過腸道菌叢產生作用，因此咖啡對人體的影響，遠比單純提神更加複雜。

研究主要作者、科克大學教授克萊恩（John Cryan）表示，咖啡不只是咖啡因，還會與腸道微生物、人體代謝及情緒健康產生交互作用，未來可能成為均衡飲食中維持腸道健康的選項之一。

不過，布朗提醒，研究發現的關聯性不代表因果關係，每個人的咖啡攝取量、咖啡因代謝能力及腸道菌叢都有差異，因此不能直接認定喝咖啡就能改善情緒或記憶力，更不能將咖啡視為治療憂鬱症、腸道問題或認知退化的方法。

除了咖啡對腸道健康的影響，咖啡豆的保存方式也值得注意。家醫科醫師李思賢分享自己的尿液黴菌毒素檢測報告，透露自己平時經常喝咖啡，也習慣吃堅果當零食，考量到台灣氣候潮濕，擔心食物保存不當可能產生黴菌毒素，因此決定接受檢測。

李思賢指出，部分黴菌毒素可能存在於咖啡豆等食品中，例如赭麴毒素A（Ochratoxin A），主要影響腎臟，可能透過氧化壓力及粒線體功能異常等機制傷害腎臟細胞。因此，平時除了注意咖啡攝取量，也應留意咖啡豆的儲存環境，避免受潮或發霉。

李思賢的檢測結果顯示，大部分黴菌毒素項目都未檢出，唯一數值相對較高的是「思鐮孢毒素B」，但仍低於報告參考門檻。他表示，目前研究顯示這類毒素主要與穀物及其加工製品有關，咖啡和堅果並非主要污染來源，讓他鬆了一口氣，還幽默表示「可以繼續放心地喝咖啡了」。不過，單憑尿液檢測結果，仍無法確認實際的毒素暴露來源。

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