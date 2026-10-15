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交響樂攜手豫劇說英雄故事 17日新北演武聖關公

中央社／ 新北15日電

南台灣交響樂團原創音樂舞台劇「英雄傳‧武聖關公」將於17日下午在新莊文化藝術中心演藝廳演出，結合交響樂、豫劇、戲劇及多媒體影像，呈現關公「忠、義、仁、勇」精神。

南台灣交響樂團今天發布新聞表示，攜手國立傳統藝術中心台灣豫劇團，以西方交響樂與傳統戲曲跨域合作，製作舞台劇「英雄傳‧武聖關公」，帶領觀眾重新認識歷史英雄的人性與情感。

樂團製作人暨指揮蔡淑媛表示，以音樂結合歷史、人文與土地記憶。透過交響樂的磅礡聲響、豫劇唱腔與身段，及舞台影像和聲光科技，呈現關公的生命故事、沙場英姿及面對人生抉擇時的內心掙扎。

製作團隊表示，「英雄傳‧武聖關公」將於17日下午2時30分在新莊文化藝術中心演藝廳演出。作品不僅重述歷史，更希望透過音樂與戲劇，呈現關公有血有肉的一面，並帶領觀眾思考「忠、義、仁、勇」在當代社會的意義。

蔡淑媛表示，團隊持續以台灣作曲家、藝術家及表演團隊共同創作，打造具有台灣文化特色的音樂作品，觀眾的掌聲與回饋，是團隊持續創作的動力。

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