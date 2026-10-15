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秋遊泡湯品美食 台南關子嶺溫泉美食節24日登場

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
2026台南關子嶺溫泉美食節將於本月24日登場，主辦單位邀遊客上山泡湯吃美食。記者謝進盛／攝影
2026台南關子嶺溫泉美食節將於本月24日登場，主辦單位邀遊客上山泡湯吃美食。記者謝進盛／攝影

2026台南關子嶺溫泉美食節將於本月24日登場，今年延續去年「天下第一鼎」千人品嘗活動，並結合夜間踩街、主題市集、音樂派對、光影藝術裝置、小旅行及消費抽機票等內容，邀請民眾走訪關子嶺感受山城溫泉與美食魅力。

南市府觀旅局今在民治市政中心開記者會說明活動內容，觀旅局長林國華說，秋高氣爽適合踏青泡湯嘗美食，邀請全國民眾趁著秋涼時節造訪關子嶺，體驗全台唯一泥漿溫泉，品嘗在地山產美食。

林國華説，今年活動分為10月24日至25日開幕周，以及11月7日至8日主題周。開幕首日將以「天下第一鼎」烹煮香菇脆筍湯，免費提供1000份供民眾品嘗。

其中線上預約200份已額滿，另有800份開放現場排隊領取；晚間6時則舉辦關嶺夜祭巡行。主題周另規畫千人品嘗香菇蛋及咖啡、兩天音樂派對等活動，讓遊客感受關子嶺多元魅力。

黃偉哲表示，關子嶺溫泉美食節結合泡湯、美食、咖啡及藝文表演，近年台南觀光持續成長，全市旅宿住房率從他上任時39.9%，攀升至去年53.3%，去年活動期間，關子嶺當地住宿率更接近百分之百。

市府也積極拓展國際觀光市場，吸引更多海外旅客造訪台南，期盼透過溫泉美食節，帶動國內外遊客走訪關子嶺，體驗特色溫泉與在地美食。

黃偉哲指出，關子嶺是台灣最早開發的天然泥漿溫泉，名列台灣四大溫泉，也是世界知名的泥漿溫泉之一。台南市在水利署114年度全國縣市溫泉業務考評中榮獲分組第一，關子嶺及龜丹溫泉更連續9年獲評優等，展現市府在溫泉管理、基礎建設、景觀環境改善及行銷推廣上努力，持續提升台南溫泉觀光品質與競爭力。

觀旅局提醒，配合10月24日夜間踩街活動，當日下午5時至晚間8時，市道175號紅葉隧道口至172乙線交叉路口（往東山咖啡公路口）將實施交通管制，建議民眾避開管制時段進出溫泉區，並遵循現場交管人員指示。更多活動資訊可至活動官網、台南旅遊網及台南旅遊臉書粉絲專頁查詢。

開幕首日將以「天下第一鼎」烹煮香菇脆筍湯，免費提供1000份供民眾品嘗。記者謝進盛／攝影
開幕首日將以「天下第一鼎」烹煮香菇脆筍湯，免費提供1000份供民眾品嘗。記者謝進盛／攝影

關子嶺 溫泉 台南

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