王鑑瀛接任新北聯醫院長 強化急重症與社區照護

每天都要喝咖啡提神，是不少人的生活習慣，但如果連續2周不喝咖啡，身體會出現什麼變化？愛爾蘭一項研究找來62名成年人進行實驗，發現停止喝咖啡後，最明顯的變化竟然出現在腸道。此外，研究也發現，無咖啡因咖啡可能有助於改善學習與記憶力，顯示咖啡的好處不一定全來自咖啡因。

2026-10-15 15:18