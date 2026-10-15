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王鑑瀛接任新北聯醫院長 強化急重症與社區照護
新北市立聯合醫院新任院長王鑑瀛今天宣誓就職，王鑑瀛長期深耕急重症及外傷醫療，未來將提升急重症照護量能，盼與衛生局、基層診所合作，深入社區強化復健、長期照護等服務。
新北市立聯合醫院上午舉行新任院長宣誓就職典禮，新北市長侯友宜、衛生局長陳潤秋、台北榮民總醫院院長陳威明等人皆出席見證。
新北聯醫新聞稿介紹，王鑑瀛畢業於國防醫學院，長期在台北榮民總醫院服務，歷練外科、胸腔外科及急診醫療，擔任重症醫學部主任及國立陽明交通大學醫學系教授，專長為急診、胸腔暨重症、重症醫學及外傷醫學等專科資格。
王鑑瀛表示，新北聯醫肩負三重、蘆洲等地區急重症醫療及在地健康照護的重要任務，未來將與團隊聚焦3件事，包括維護病人安全與醫療品質、強化急重症與跨科合作，以及重視工作環境與人才培育，唯有同仁受到支持，醫院才能長久地照顧病人。
王鑑瀛也期待醫院更貼近社區，盼與衛生局、基層診所等各界攜手，從疾病治療延伸到預防、復健與長期照護，讓醫院不只是生病時會想到的地方，更是守護家庭與社區健康的可靠夥伴。
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