華航輕旅行會員計畫更新 增點數回饋機制

中華航空股份有限公司今天說，輕旅行會員計畫新增點數回饋機制，會員完成環保旅程（Eco Travel）碳抵換後可獲輕旅行點數，搭配其他挑戰項目累積點數達8點享購票優惠。

華航發布新聞稿表示，持續擴充環保旅程碳抵換平台合作機制，鼓勵旅客優先在日常生活與旅程中採取減碳行動抵換碳排放。

環保旅程為華航與英國專業機構 Climate ImpactPartners 合推的旅客自願碳抵換服務，旅客可依個人需求為旅程產生的碳排放進行抵換。

華航說，輕旅行會員可透過完成指定任務累積點數，包含搭華航或華信航空股份有限公司自營國際航班時，完成預辦登機網路報到、減輕託運行李重量、商務艙或豪華經濟艙線上預選餐點等各項綠色行動，都可累積點數並兌換購票優惠。