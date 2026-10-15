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台北時裝週SS27開幕 風格展自穿著連結文化

中央社／ 台北15日電
「台北時裝週SS27」15日在空總國家文化基地揭幕，民進黨立委吳思瑤（前左起）、文化部長李遠、文化部次長王時思等人出席開幕活動，並在古蹟大樓階梯合影留念。中央社
「台北時裝週SS27」15日在空總國家文化基地揭幕，民進黨立委吳思瑤（前左起）、文化部長李遠、文化部次長王時思等人出席開幕活動，並在古蹟大樓階梯合影留念。中央社

開啟大眾與時尚產業的接觸，台北時裝週SS27今天正式開幕，首度推出風格展讓民眾可選購時尚單品，從人機共創圖樣服裝到以水泥製作的擴香飾品等配件，從穿著連結文化

文化部長李遠今天在開幕式致詞表示，空總國家文化基地自8月開放至今，文化部推動「晴空季」打開場域，展現台灣文化內容，一路帶來文博會、大阪世博回台灣等活動，累計至9月底，讓超過30萬人走進文化空總，而台北時裝週便是晴空季壓軸。

李遠說，過去大眾想像中的文化產業就是電影、文學、表演等，但食衣住行本就是文化裡面的重要元素。在民主進步黨籍立委吳思瑤引領下，台北時裝週漸漸走入文化產業，此次晴空季納入晴空季壓軸，展現文化融合樣貌，將文化定義落實於食衣住行。

台北時裝週SS27涵蓋伸展台走秀、形象展演及響應活動展演形式，11組響應活動從1日舉行的「2026客家時尚獎」率先展開，多組品牌也透過展覽、工作坊、時尚展演及沉浸式體驗，呈現不同議題討論觀點，像是於文化空總聯合餐廳展出的JUST IN XX「文化量產系統 UNIFORMOSA」跨域制服設計展及東京和服展。

首度推出的風格展今天登場，集結56家國內外品牌，透過各種不同類型品牌實體展示與銷售，讓品牌展演進一步延伸至商業交流與大眾消費，李遠、文化部政務次長王時思、吳思瑤等今天也共同參觀。

其中品牌YEN TING CHO介紹其「'ISLAND TALES'島嶼寓言系列」，14款圖樣靈感源自台灣，像是山脈、林木、廟宇、海洋等，還與書法藝術家董陽孜攜手合作，特別的是，其圖樣是品牌創辦人卓彥廷自研的「人機共創」系統，以大量數據轉譯成圖像，卓彥廷說，希望科技不只是台灣硬實力，也能以軟實力時刻在穿戴上呈現。

主打永續的品牌Story Wear長期運用回收牛仔布料，帶來日前首度參加紐約時裝週的作品，團隊運用超過千條舊牛仔褲重新紡織為丹寧緹花布，團隊代表指出，製作丹寧的品牌很多，但緹花僅少數幾家，台灣還保有緹花工藝，希望能以此擴展台灣工藝。

台北時裝週SS27今天起至18日於文化空總展出。

台北 文化 水泥

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