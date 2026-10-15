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2輛機車鐵鍊鎖一起遭疑占車位 其中1輛印「北市府」字樣掀熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
有一名網友表示，看見路邊停著2輛機車，被人用鐵鍊鎖在一起，疑似藉此霸占停車空間。 圖／AI生成
有一名網友表示，看見路邊停著2輛機車，被人用鐵鍊鎖在一起，疑似藉此霸占停車空間。 圖／AI生成

為了搶停車位，竟然連機車都派上用場？近日一名網友在臉書社團「爆料公社」分享一組照片，只見路邊停著2輛機車，被人用鐵鍊鎖在一起，疑似藉此霸占停車空間。更讓人傻眼的是，其中一輛機車的車身上，還印有台北市政府相關單位的字樣，讓網友忍不住質疑「台北市的車怎麼會在台中市？」貼文曝光後，立刻引發熱烈討論，不少人直呼「這算路霸吧」，也有人笑稱「打不過就加入，牽摩托車去一起停」。

一名網友近日在臉書社團「爆料公社」貼出一組照片並問「這算路霸嗎？」從照片中可見，路邊停放著2輛機車，車身被鐵鍊鎖在一起，疑似有人刻意利用機車占據停車空間，避免其他車輛停入。

值得注意的是，其中一輛機車的車身上，還印有「台北市政府工務局公園路燈工程管理處」字樣，讓不少網友看了相當驚訝，甚至有人好奇詢問「臺北市的車怎麼會在臺中市？」不過，目前尚無法確認該車輛是否仍由相關單位使用。

照片曝光後，立刻掀起網友熱議，不少人認為這樣的停車方式相當不妥，紛紛留言「算啊，檢舉下去就對了，不就是為了占免錢汽車位」、「請警察來處理了」、「今天在路上看到一個人在搬盆栽，這些人就是路霸，檢舉起來」，質疑有人利用物品或機車長時間占用公共停車空間，影響其他用路人的權益。

此外，另有網友提出不同看法，反問原PO「你是不是沒搶到車位生氣氣了？」認為光憑照片，仍難以確認實際停車情況。整起事件究竟只是機車停放方式特殊，還是真的有人刻意霸占停車位，仍有待進一步釐清。

依據《道路交通管理處罰條例》第 82 條第 1 項第 1 款規定，在道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通之物，除責令行為人即時停止並消除障礙外，處行為人或其雇主新臺幣 1,200 元以上、2,400 元以下罰鍰。

停車位 機車 爆料公社 台中市 台北市

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