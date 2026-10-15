高榮台南分院引進FDA核准新機器手臂 減少手術不必要組織傷害失血

傳統人工膝關節置換手術多靠醫生技術經驗判斷。高雄榮總台南分院引進今年新上市美國FDA核准機器手臂輔助系統ROSA Knee with OptimiZe，即時提供精準數據、可減少不必要組織傷害與失血。新案例術後隔日開始關節運動復健訓練並下床行走恢復良好。

南分院骨科關節重建科主任朱柏榮表示，許多人聽到機器手臂，常會問「是不是機器人開刀？」其實ROSA機器手臂非自主手術，而是醫師「高精度數位助手」，從術前評估、手術規畫到術中操作，仍由醫師依患者骨骼結構、關節狀況及實際手術情形進行判斷與調整。

他舉68歲患者左膝疼痛多年，關節退化嚴重，出現明顯內翻變形，走路、上下樓梯愈來愈吃力，甚至連右膝及腰部也疼痛。X光顯示左膝關節嚴重退化變形，也發現已有骨盆傾斜。

朱柏榮說，長期膝疼痛下肢負重角度不良，可使患者行走時不自覺改變姿勢重心，久而久之，另一側膝關節及腰部也跟著承受額外負擔。

朱柏榮表示，考量膝關節退化及變形已明顯影響生活，經評估與患者討論後決定左側全膝人工關節置換，手術過程搭配機器手臂輔助系統，結合醫師經驗與精準科技個人化手術規畫。

朱柏榮指出，傳統置換手術仰賴醫師對骨骼解剖、下肢負重角度及軟組織張力的經驗判斷；機器手臂輔助系統則透過電腦導航與光學追蹤技術，將術中骨骼位置、關節活動及軟組織張力等資訊數據化，即時提供醫師參考，讓醫師在既有臨床經驗基礎上，增加客觀數據作為手術決策的輔助。

他說，手術不僅要「切得準、放得準」，也包括建立適當膝關節穩定性與平衡。人工關節位置及角度與膝關節周圍韌帶及軟組織是否適當平衡，也是影響術後穩定性及活動功能的重要因素。ROSA可在術中取得較即時客觀數據，再依個別狀況微調切骨角度、人工關節位置及軟組織平衡。

傳統手術確認骨頭切割方向時，需將定位器械置入骨髓腔。ROSA透過電腦導航定位確認骨骼位置及切割方向，不需定位桿，可減少對髓腔干擾。精準骨切及軟組織處理，也具減少不必要組織傷害與失血潛在優勢，為術後疼痛控制及早期復健創造較有利條件。

不過朱柏榮指出，實際疼痛、失血量及恢復速度，仍會受到年齡、身體狀況、麻醉、手術及復健等多項因素影響。

該系統健保仍未給付須自費，是否適合膝關節置換、機械手臂輔助系統，實際金額及是否需搭配其他自費耗材，應由骨科醫師依患者症狀、影像檢查、身體狀況及治療需求綜合評估決定。並於術前充分說明。

醫師操作機器手臂輔助系統，藉電腦導航與光學追蹤，即時提供客觀數據，協助精準執行人工膝關節置換。圖／高榮南分院提供

醫師操作機器手臂輔助系統，藉電腦導航與光學追蹤，即時提供客觀數據，協助精準執行人工膝關節置換。圖／高榮南分院提供