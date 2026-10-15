快訊

台積電法說會上 魏哲家證實評估赴德州設晶圓廠

全台醫療、公托及長照三缺鄉鎮最多在台南 問題出在哪？

中職／西武獅全主力陣容登大巨蛋 2月27、28日依序對戰統一、中信兄弟

聽新聞
0:00 / 0:00

高榮台南分院引進FDA核准新機器手臂 減少手術不必要組織傷害失血

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
醫師操作機器手臂輔助系統，藉電腦導航與光學追蹤，即時提供客觀數據，協助精準執行人工膝關節置換。圖／高榮南分院提供
醫師操作機器手臂輔助系統，藉電腦導航與光學追蹤，即時提供客觀數據，協助精準執行人工膝關節置換。圖／高榮南分院提供

傳統人工膝關節置換手術多靠醫生技術經驗判斷。高雄榮總台南分院引進今年新上市美國FDA核准機器手臂輔助系統ROSA Knee with OptimiZe，即時提供精準數據、可減少不必要組織傷害與失血。新案例術後隔日開始關節運動復健訓練並下床行走恢復良好。

南分院骨科關節重建科主任朱柏榮表示，許多人聽到機器手臂，常會問「是不是機器人開刀？」其實ROSA機器手臂非自主手術，而是醫師「高精度數位助手」，從術前評估、手術規畫到術中操作，仍由醫師依患者骨骼結構、關節狀況及實際手術情形進行判斷與調整。

他舉68歲患者左膝疼痛多年，關節退化嚴重，出現明顯內翻變形，走路、上下樓梯愈來愈吃力，甚至連右膝及腰部也疼痛。X光顯示左膝關節嚴重退化變形，也發現已有骨盆傾斜。

朱柏榮說，長期膝疼痛下肢負重角度不良，可使患者行走時不自覺改變姿勢重心，久而久之，另一側膝關節及腰部也跟著承受額外負擔。

朱柏榮表示，考量膝關節退化及變形已明顯影響生活，經評估與患者討論後決定左側全膝人工關節置換，手術過程搭配機器手臂輔助系統，結合醫師經驗與精準科技個人化手術規畫。

朱柏榮指出，傳統置換手術仰賴醫師對骨骼解剖、下肢負重角度及軟組織張力的經驗判斷；機器手臂輔助系統則透過電腦導航與光學追蹤技術，將術中骨骼位置、關節活動及軟組織張力等資訊數據化，即時提供醫師參考，讓醫師在既有臨床經驗基礎上，增加客觀數據作為手術決策的輔助。

他說，手術不僅要「切得準、放得準」，也包括建立適當膝關節穩定性與平衡。人工關節位置及角度與膝關節周圍韌帶及軟組織是否適當平衡，也是影響術後穩定性及活動功能的重要因素。ROSA可在術中取得較即時客觀數據，再依個別狀況微調切骨角度、人工關節位置及軟組織平衡。

傳統手術確認骨頭切割方向時，需將定位器械置入骨髓腔。ROSA透過電腦導航定位確認骨骼位置及切割方向，不需定位桿，可減少對髓腔干擾。精準骨切及軟組織處理，也具減少不必要組織傷害與失血潛在優勢，為術後疼痛控制及早期復健創造較有利條件。

不過朱柏榮指出，實際疼痛、失血量及恢復速度，仍會受到年齡、身體狀況、麻醉、手術及復健等多項因素影響。

該系統健保仍未給付須自費，是否適合膝關節置換、機械手臂輔助系統，實際金額及是否需搭配其他自費耗材，應由骨科醫師依患者症狀、影像檢查、身體狀況及治療需求綜合評估決定。並於術前充分說明。

醫師操作機器手臂輔助系統，藉電腦導航與光學追蹤，即時提供客觀數據，協助精準執行人工膝關節置換。圖／高榮南分院提供
醫師操作機器手臂輔助系統，藉電腦導航與光學追蹤，即時提供客觀數據，協助精準執行人工膝關節置換。圖／高榮南分院提供

醫師操作機器手臂輔助系統，藉電腦導航與光學追蹤，即時提供客觀數據，協助精準執行人工膝關節置換。圖／高榮南分院提供
醫師操作機器手臂輔助系統，藉電腦導航與光學追蹤，即時提供客觀數據，協助精準執行人工膝關節置換。圖／高榮南分院提供

醫師手術前必須與病患充分溝通。圖／高榮南分院提供
醫師手術前必須與病患充分溝通。圖／高榮南分院提供

台南 手術 FDA

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

小彬彬髖關節發炎拖成骨壞死！醫揭骨壞死2大風險 走路卡卡別忍快就醫

動了「最痛手術」後讓人不敢呼吸 長庚引入新技術讓神經「冬眠」止痛

高燒誤當流感！新竹男劇烈腰痛 揪出腰椎細菌感染

身高縮水4公分恐是骨鬆警訊 醫破迷思：大骨湯補鈣效果有限

相關新聞

國光客運2天無預警取消65班 公路局：擅自減班最高罰9萬元

國光客運今年9月才發生國5宜蘭路線8名駕駛請假，導致班次無預警取消，昨天又有多條國道路線因駕駛人力不足減班，共取消42班次，今天截至中午還有2條國道路取消23班，總計2天共取消至少65班次。國光表示，下午將進一步說明；交通部公路局表示，經確認後確有減班情況，將依法舉法，最高可處9萬元罰鍰。

賴惠員噹賈永婕引反彈 吳淡如揭關鍵是這句話：比批評更傷尊嚴

台北101董事長賈永婕昨赴立法院財政委員會備詢，被民進黨籍召委賴惠員「提醒」不夠純樸、「要繼續再辯嗎？」賴清德總統發文認為專業與認真不應該只用穿著來評斷，賴惠員後來拍影片道歉。知名作家吳淡如今天評論此事引起反彈原因，她表示，如果發生在她身上，她也會覺得不舒服。

薔琵將生成！巔峰將是又大又強的強颱 是否侵襲台灣關鍵曝

薔琵颱風即將形成，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，大致沿著太平洋高壓邊緣，穩定朝西到西北西移動。沿途海洋與大氣環境有利發展，成為颱風後，會持續增強，巔峰將是又大又強的強烈颱風。󠀠

準「薔琵」可望挑戰強颱！粉專估下周四後逼近日本 不排除威脅台灣

熱帶性低氣壓TD33號，有發展為輕度颱風薔琵的趨勢。根據中央氣象署最新資料顯示，熱帶性低氣壓今天凌晨2時的中心位置在威克島西南方1190公里之處（鵝鑾鼻東方4400公里之處），以每小時15轉22公里速度，向西北西轉西進行。

2輛機車鐵鍊鎖一起遭疑占車位 其中1輛印「北市府」字樣掀熱議

兩輛機車以鐵鍊鎖在一起停路邊，疑似占用停車空間；其中一輛印有台北市府字樣，引發網友熱議，實際情況仍待釐清。

秋遊泡湯品美食 台南關子嶺溫泉美食節24日登場

2026台南關子嶺溫泉美食節將於本月24日登場，今年延續去年「天下第一鼎」千人品嘗活動，並結合夜間踩街、主題市集、音樂派對、光影藝術裝置、小旅行及消費抽機票等內容，邀請民眾走訪關子嶺感受山城溫泉與美食魅力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。