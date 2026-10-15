快訊

台積電法說會上 魏哲家證實評估赴德州設晶圓廠

全台醫療、公托及長照三缺鄉鎮最多在台南 問題出在哪？

中職／西武獅全主力陣容登大巨蛋 2月27、28日依序對戰統一、中信兄弟

聽新聞
0:00 / 0:00

國光客運2天無預警取消65班 公路局：擅自減班最高罰9萬元

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
國光客運昨、今天因駕駛人力不足，擅自減班至少65班次。聯合報系資料照
國光客運昨、今天因駕駛人力不足，擅自減班至少65班次。聯合報系資料照

國光客運今年9月才發生國5宜蘭路線8名駕駛請假，導致班次無預警取消，昨天又有多條國道路線因駕駛人力不足減班，共取消42班次，今天截至中午還有2條國道路取消23班，總計2天共取消至少65班次。國光表示，下午將進一步說明；交通部公路局表示，經確認後確有減班情況，將依法舉法，最高可處9萬元罰鍰。

國光客運今年9月發生往返台北、宜蘭路線，因8名駕駛臨時請假，導致多班次無預警取消。昨（14日）再傳多條國道路線班次擅自取消，包含1822台北至新竹國道路線；1820、1820A、1821等台北竹東國道路線；1879A圓山經南港到羅東國道路線；1878、1878B等圓山經南港到宜蘭國道路線，上述班次均出現臨時取消班次亂象。

對此，國光客運今坦言，因駕駛人力不足而調整班次，詳細說明仍在研擬中，預計下午將進一步說明。

公路局指出，針對民眾反映國光客運宜蘭路線取消班車，經查國道路線1820、1822、1878、1879等路線於10月14、15日脫班屬實，且國光客運未向該局提出減班申請，已要求國光客運盡速改善，並將依照公路法與運管規則規定開單舉發。

公路局台北區監理所說，國光客運昨天部分國道路線及支線有脫班情況，統計約有42班次未依核定班次行駛；今天截至中午，包含1878、1879等國道路線仍有23班次擅自減班。

公路局北區監理所表示，國光客運擅自減班行為已違反「汽車運輸業管理規則」及「公路法」，除要求業者改善外，近日也將依法舉發，可處9000至9萬元罰鍰，若後續仍未改善，將按次依法處罰。

國光客運 國光 減班

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國慶搭客運省下1個便當錢！最高57折 轉乘指定公車再免費

溪頭、日月潭不必二選一！台灣好行開放預約購票 跨區旅遊更方便

打卡機故障、手寫出勤記錄對不上！雇主不服遭罰9萬元、提訴願遭駁回

機車翹牌首次明訂標準！明年7月上路 違者最高罰3.6萬

相關新聞

國光客運2天無預警取消65班 公路局：擅自減班最高罰9萬元

國光客運今年9月才發生國5宜蘭路線8名駕駛請假，導致班次無預警取消，昨天又有多條國道路線因駕駛人力不足減班，共取消42班次，今天截至中午還有2條國道路取消23班，總計2天共取消至少65班次。國光表示，下午將進一步說明；交通部公路局表示，經確認後確有減班情況，將依法舉法，最高可處9萬元罰鍰。

賴惠員噹賈永婕引反彈 吳淡如揭關鍵是這句話：比批評更傷尊嚴

台北101董事長賈永婕昨赴立法院財政委員會備詢，被民進黨籍召委賴惠員「提醒」不夠純樸、「要繼續再辯嗎？」賴清德總統發文認為專業與認真不應該只用穿著來評斷，賴惠員後來拍影片道歉。知名作家吳淡如今天評論此事引起反彈原因，她表示，如果發生在她身上，她也會覺得不舒服。

薔琵將生成！巔峰將是又大又強的強颱 是否侵襲台灣關鍵曝

薔琵颱風即將形成，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，大致沿著太平洋高壓邊緣，穩定朝西到西北西移動。沿途海洋與大氣環境有利發展，成為颱風後，會持續增強，巔峰將是又大又強的強烈颱風。󠀠

準「薔琵」可望挑戰強颱！粉專估下周四後逼近日本 不排除威脅台灣

熱帶性低氣壓TD33號，有發展為輕度颱風薔琵的趨勢。根據中央氣象署最新資料顯示，熱帶性低氣壓今天凌晨2時的中心位置在威克島西南方1190公里之處（鵝鑾鼻東方4400公里之處），以每小時15轉22公里速度，向西北西轉西進行。

2輛機車鐵鍊鎖一起遭疑占車位 其中1輛印「北市府」字樣掀熱議

兩輛機車以鐵鍊鎖在一起停路邊，疑似占用停車空間；其中一輛印有台北市府字樣，引發網友熱議，實際情況仍待釐清。

秋遊泡湯品美食 台南關子嶺溫泉美食節24日登場

2026台南關子嶺溫泉美食節將於本月24日登場，今年延續去年「天下第一鼎」千人品嘗活動，並結合夜間踩街、主題市集、音樂派對、光影藝術裝置、小旅行及消費抽機票等內容，邀請民眾走訪關子嶺感受山城溫泉與美食魅力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。