國光客運2天無預警取消65班 公路局：擅自減班最高罰9萬元

國光客運今年9月才發生國5宜蘭路線8名駕駛請假，導致班次無預警取消，昨天又有多條國道路線因駕駛人力不足減班，共取消42班次，今天截至中午還有2條國道路取消23班，總計2天共取消至少65班次。國光表示，下午將進一步說明；交通部公路局表示，經確認後確有減班情況，將依法舉法，最高可處9萬元罰鍰。

國光客運今年9月發生往返台北、宜蘭路線，因8名駕駛臨時請假，導致多班次無預警取消。昨（14日）再傳多條國道路線班次擅自取消，包含1822台北至新竹國道路線；1820、1820A、1821等台北竹東國道路線；1879A圓山經南港到羅東國道路線；1878、1878B等圓山經南港到宜蘭國道路線，上述班次均出現臨時取消班次亂象。

對此，國光客運今坦言，因駕駛人力不足而調整班次，詳細說明仍在研擬中，預計下午將進一步說明。

公路局指出，針對民眾反映國光客運宜蘭路線取消班車，經查國道路線1820、1822、1878、1879等路線於10月14、15日脫班屬實，且國光客運未向該局提出減班申請，已要求國光客運盡速改善，並將依照公路法與運管規則規定開單舉發。

公路局台北區監理所說，國光客運昨天部分國道路線及支線有脫班情況，統計約有42班次未依核定班次行駛；今天截至中午，包含1878、1879等國道路線仍有23班次擅自減班。

公路局北區監理所表示，國光客運擅自減班行為已違反「汽車運輸業管理規則」及「公路法」，除要求業者改善外，近日也將依法舉發，可處9000至9萬元罰鍰，若後續仍未改善，將按次依法處罰。