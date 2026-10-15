快訊

台積電法說會上 魏哲家證實評估赴德州設晶圓廠

全台醫療、公托及長照三缺鄉鎮最多在台南 問題出在哪？

中職／西武獅全主力陣容登大巨蛋 2月27、28日依序對戰統一、中信兄弟

聽新聞
0:00 / 0:00

7成女性用不到⋯衛福部癌友凍卵補助設限多 逾85%育齡女性盼放寬癌別

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台灣凍卵協會理事長曾琬婷指出，我國20至39歲癌症病友，每年增加約5165人，其中約71%因衛福部的癌別限制，無法取得凍卵補助資源。記者林琮恩／攝影
台灣凍卵協會理事長曾琬婷指出，我國20至39歲癌症病友，每年增加約5165人，其中約71%因衛福部的癌別限制，無法取得凍卵補助資源。記者林琮恩／攝影

少子化嚴峻，衛福部去年起補助癌友凍卵、凍精等，但僅限罹患乳癌、血液癌症病人。台灣凍卵協會（TEFA）今公布最新調查，今年8月填答問卷的1099位25至45歲育齡女性中，高達85.5%盼衛福部放寬補助癌別，64.8%女性表達，若不幸罹癌，盼透過凍卵保存生育力；80.1%女性認為應取消癌症治療與凍卵在同院所的規範。

衛福部醫療性生育保存補助試辦方案114年上路，限定18至40歲罹患乳癌或血液癌症患者，提供取卵療程、取精處置保存補助，預估首年600位癌友受惠；女性取卵療程每次補助上限7萬元，男性取經處置保存每次補助上限為8千元，採實支實付，每人一生至多補助2個療程。但凍卵協會調查顯示，46.8%受訪女性不知這項補助資源。

台灣凍卵協會理事長曾琬婷指出，我國20至39歲癌症病友每年增加約5165人，其中71%因衛福部設定的癌別限制，無法取得凍卵補助資源；衛福部規定癌症治療、生育保存要在同一醫院進行，但參與癌症登記醫院，全台共199家，其中只有39家同時設有人工生殖機構，比率僅19.6%，導致許多接受癌症治療病人，失去凍卵補助機會。

除衛福部，各縣市地方政府亦編列經費補助癌友生育保存。但曾琬婷指出，地方政府補助政策，排除已由衛福部補助癌別，若癌友要取得凍卵補助，需至衛福部規定同時提供癌症治療且具有人工生殖機構登記的醫院治療，導致部分病人落入灰色地帶，治療院所無人工生殖機構，罹患的又是衛福部補助癌別，「兩邊補助都拿不到」。

曾琬婷指出，衛福部試辦方案上路滿一年，衛福部應檢討現行制度侷限，別再以特並癌別作為補助門檻，改由醫師依個案評估，若認定癌友治療將影響生育功能，就應提供補助，同時，應解除癌症治療與凍卵須在同醫院所進行的限制，讓癌友依自身需求，選擇最適合資源，另，也應加強對民眾、癌友及醫療人員資訊宣導，提升醫療性生育保存認識。

台灣凍卵協會（TEFA）今天公布最新調查，今年8月分填答問卷的1099位25至45歲育齡女性中，高達85.5%盼衛福部放寬補助癌別。記者林琮恩／攝影
台灣凍卵協會（TEFA）今天公布最新調查，今年8月分填答問卷的1099位25至45歲育齡女性中，高達85.5%盼衛福部放寬補助癌別。記者林琮恩／攝影

台灣凍卵協會邀藝人張鈞甯擔任公益大使，推廣癌友女性生育保存。記者林琮恩／攝影
台灣凍卵協會邀藝人張鈞甯擔任公益大使，推廣癌友女性生育保存。記者林琮恩／攝影

凍卵 衛福部 癌友

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

嬌爽Carefree女用護墊含一級致癌物PFOA害女性罹癌 專家籲政府清查

肺纖維化病人數恐被低估 學會籲公費電腦斷層肺癌篩檢「一併篩」

獨居老人照顧升級 衛福部擴大送餐服務至7萬人、2年訪查70萬人

國健署下修免費成人健檢至30歲！年輕族群僅13%受檢 三高異常者竟有3成

相關新聞

國光客運2天無預警取消65班 公路局：擅自減班最高罰9萬元

國光客運今年9月才發生國5宜蘭路線8名駕駛請假，導致班次無預警取消，昨天又有多條國道路線因駕駛人力不足減班，共取消42班次，今天截至中午還有2條國道路取消23班，總計2天共取消至少65班次。國光表示，下午將進一步說明；交通部公路局表示，經確認後確有減班情況，將依法舉法，最高可處9萬元罰鍰。

賴惠員噹賈永婕引反彈 吳淡如揭關鍵是這句話：比批評更傷尊嚴

台北101董事長賈永婕昨赴立法院財政委員會備詢，被民進黨籍召委賴惠員「提醒」不夠純樸、「要繼續再辯嗎？」賴清德總統發文認為專業與認真不應該只用穿著來評斷，賴惠員後來拍影片道歉。知名作家吳淡如今天評論此事引起反彈原因，她表示，如果發生在她身上，她也會覺得不舒服。

薔琵將生成！巔峰將是又大又強的強颱 是否侵襲台灣關鍵曝

薔琵颱風即將形成，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，大致沿著太平洋高壓邊緣，穩定朝西到西北西移動。沿途海洋與大氣環境有利發展，成為颱風後，會持續增強，巔峰將是又大又強的強烈颱風。󠀠

準「薔琵」可望挑戰強颱！粉專估下周四後逼近日本 不排除威脅台灣

熱帶性低氣壓TD33號，有發展為輕度颱風薔琵的趨勢。根據中央氣象署最新資料顯示，熱帶性低氣壓今天凌晨2時的中心位置在威克島西南方1190公里之處（鵝鑾鼻東方4400公里之處），以每小時15轉22公里速度，向西北西轉西進行。

2輛機車鐵鍊鎖一起遭疑占車位 其中1輛印「北市府」字樣掀熱議

兩輛機車以鐵鍊鎖在一起停路邊，疑似占用停車空間；其中一輛印有台北市府字樣，引發網友熱議，實際情況仍待釐清。

連續2週不喝咖啡會怎樣？科學家實測揭驚人變化：這部位影響最大

每天都要喝咖啡提神，是不少人的生活習慣，但如果連續2週不喝咖啡，身體會出現什麼變化？愛爾蘭一項研究找來62名成年人進行實驗，發現停止喝咖啡後，最明顯的變化竟然出現在腸道。此外，研究也發現，無咖啡因咖啡可能有助於改善學習與記憶力，顯示咖啡的好處不一定全來自咖啡因。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。