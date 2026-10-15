7成女性用不到⋯衛福部癌友凍卵補助設限多 逾85%育齡女性盼放寬癌別

少子化嚴峻，衛福部去年起補助癌友凍卵、凍精等，但僅限罹患乳癌、血液癌症病人。台灣凍卵協會（TEFA）今公布最新調查，今年8月填答問卷的1099位25至45歲育齡女性中，高達85.5%盼衛福部放寬補助癌別，64.8%女性表達，若不幸罹癌，盼透過凍卵保存生育力；80.1%女性認為應取消癌症治療與凍卵在同院所的規範。

衛福部醫療性生育保存補助試辦方案114年上路，限定18至40歲罹患乳癌或血液癌症患者，提供取卵療程、取精處置保存補助，預估首年600位癌友受惠；女性取卵療程每次補助上限7萬元，男性取經處置保存每次補助上限為8千元，採實支實付，每人一生至多補助2個療程。但凍卵協會調查顯示，46.8%受訪女性不知這項補助資源。

台灣凍卵協會理事長曾琬婷指出，我國20至39歲癌症病友每年增加約5165人，其中71%因衛福部設定的癌別限制，無法取得凍卵補助資源；衛福部規定癌症治療、生育保存要在同一醫院進行，但參與癌症登記醫院，全台共199家，其中只有39家同時設有人工生殖機構，比率僅19.6%，導致許多接受癌症治療病人，失去凍卵補助機會。

除衛福部，各縣市地方政府亦編列經費補助癌友生育保存。但曾琬婷指出，地方政府補助政策，排除已由衛福部補助癌別，若癌友要取得凍卵補助，需至衛福部規定同時提供癌症治療且具有人工生殖機構登記的醫院治療，導致部分病人落入灰色地帶，治療院所無人工生殖機構，罹患的又是衛福部補助癌別，「兩邊補助都拿不到」。

曾琬婷指出，衛福部試辦方案上路滿一年，衛福部應檢討現行制度侷限，別再以特並癌別作為補助門檻，改由醫師依個案評估，若認定癌友治療將影響生育功能，就應提供補助，同時，應解除癌症治療與凍卵須在同醫院所進行的限制，讓癌友依自身需求，選擇最適合資源，另，也應加強對民眾、癌友及醫療人員資訊宣導，提升醫療性生育保存認識。

台灣凍卵協會（TEFA）今天公布最新調查，今年8月分填答問卷的1099位25至45歲育齡女性中，高達85.5%盼衛福部放寬補助癌別。記者林琮恩／攝影