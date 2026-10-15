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獨居老人照顧升級 衛福部擴大送餐服務至7萬人、2年訪查70萬人

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

因應高齡化及獨居老人照顧需求增加，衛生福利部社會及家庭署長周道君15日說明政府高齡福利措施，將以自主、自立、共融、永續為四大願景，整合健康照護、醫療、經濟安全及社區支持服務。其中，獨居老人照顧將進一步升級，預計2026年至2027年完成70萬人實地訪查，送餐服務對象也將從原先1.8萬人擴大至7萬人。

衛福部表示，為降低獨居長者的生活風險，將推動「3雙擴大、雙新增」計畫，除擴大實地訪查及緊急救援裝置補助對象，讓補助不限於經濟弱勢獨居長者，也將擴大送餐服務。服務人員送餐時，可同步了解長者身心狀況及居住安全，並新增依需求分級提供關懷訪視、電話問安、生活協助及就醫陪伴等服務，結合智慧科技與公私部門資源，強化獨居長者支持網絡。

在社區照顧方面，截至2026年8月，全台已布建5,278處社區照顧關懷據點，村里涵蓋率達59.4%，未來目標提升至逾90%。據點提供關懷訪視、電話問安、餐飲服務及健康促進等措施，並協助長者維持社會參與、預防及延緩失能失智。

衛福部也持續推動長照3.0及健康老化措施。截至2026年5月，中低收入老人裝置假牙補助累計14萬1,293人；截至同年6月，70歲以上弱勢老人健保費補助累計服務9萬3,744人，銀髮健身俱樂部已布建275處。此外，政府提供65歲以上長者每年一次免費健康檢查，鼓勵長者維持運動習慣。

經濟安全方面，截至2026年8月，國民年金納保人數達286萬4,250人；截至同年7月，中低收入老人生活津貼核發25萬7,532人。衛福部指出，政府推動福利津貼調增23.5%，未來每人每月發給金額預計提高至5,142元或1萬286元，以維持弱勢長者基本生活。

此外，政府目前已推動80處共生社區示範社區，並結合社會住宅包租代管長者換居專案、老宅延壽機能復新計畫、無障礙運輸及社區防災網絡，改善長者居住與生活環境。衛福部表示，將持續整合跨部會資源及公私部門力量，打造涵蓋不同健康與照顧需求的服務體系，讓長者能在熟悉的社區安心生活、在地安老。

獨居老人 照顧 衛福部

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