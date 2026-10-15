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薔琵將生成！巔峰將是又大又強的強颱 是否侵襲台灣關鍵曝
薔琵颱風即將形成，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，大致沿著太平洋高壓邊緣，穩定朝西到西北西移動。沿途海洋與大氣環境有利發展，成為颱風後，會持續增強，巔峰將是又大又強的強烈颱風。
路徑方面，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預估下周四過後，來到沖繩南方、台灣東方至菲律賓東北方海域時，隨著太平洋高壓減弱，將會逐漸北轉。至於在哪裡北轉、轉彎幅度有多大，關鍵就在於高壓減弱的程度，以及高壓邊緣的位置變化，這也將決定後續距離台灣的遠近，甚至是否侵襲台灣。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，前期往西的趨勢較明確，後期如何轉向，才是接下來的觀察重點，持續觀察。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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