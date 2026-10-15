心跳停要挑時間？振興半夜急救不廣播惹議 魏崢：救人分秒必爭不延誤

醫院若有病人需要急救時，通常由醫院廣播「999」等代號，通知醫護人員到場協助。但臉書社團「靠北護理師」昨天出現一則貼文，指「台北開心醫院」因被投訴半夜呼救999擾民，院方推行新政策，晚間10時至翌日清晨6時全面禁止院內廣播，貼文者憂心影響病人救治，還說「我覺得病人半夜要心跳停止的，自己考慮一下時間唷」。

坊間所指「台北開心醫院」，就是振興醫院。振興醫院院長魏崢表示，這篇臉書貼文他有看到，但可能貼文者有些誤會，該院多收治心臟外科病人，一旦需要急救時，「我最重視病人急救，更是分秒必爭」，他強調，絕對不會耽誤急救時間。

但魏崢也表示，同樣的也須顧及正在住院病人的休息。因此，近日開始推行晚間10時至翌日清晨6時全面禁止院內廣播，但清晨6時至晚間10時之間，院內急救等相關廣播仍會維持，不影響病人權益。

這篇貼文指出，台北開心醫院因為被投訴半夜呼救999擾民推行新政策：

一、晚間10時至翌日清晨6時全面禁止院內廣播

二、如發生999事件，總機通知順序如下：

1.首先通知麻醉部值班醫師及專科醫師；病房區以外（含精神科）則通知急診室。

2.通知護理部值班護理長，並由值班護理長通知上下樓層前往協助。

3.通知內、外科、加護中心值班醫師；若為心臟內外科病人，再由值班護理長通知相關醫師。

對於院內新政策，魏崢表示，過去病人需要急救時，透過院內廣播通知大家，有空的醫護人員就前往幫忙。但現在醫院規模愈來愈大，收治病人也愈來愈多，三更半夜廣播把所有人叫起來，吵醒吵醒所有的病人，確實也是不好。因此，當有急救病人時，只要通知急救小組，「這很簡單的道理」，難道要讓大家都無法睡覺，原先深夜廣播通知是他決定的，現在也由他來取消，「繫鈴人是我，解鈴人也是我」。

「經營一家醫院，有如經營一家企業。」魏崢指出，即便沒有接到投訴，也要隨著時代改變，特別是院方針對患者及家屬每三個月進行滿意度調查，目前整體滿意度都是99%，對於患者的投訴，他都認真處理。

魏崢說，如果院內員工對院方作法有意見，可透過院內交流平台提出，目前振興全院約2000多人，都可以匿名在平台發表意見，院方也都非常重視，每天都要求副院長及時處理。

「我不怕有意見， 而且喜歡聽任何意見，並會用去了解」，解決大家的問題。」魏崢說，日前有人留言指出，院內某一處天花板舊了、快掉下來，針對如此建設性的意見，他還發獎金給提出意見的人，希望醫院愈來愈好。