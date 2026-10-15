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國台交首登新加坡濱海音樂廳 凝聚力成就精彩演出

中央社／ 台北15日電

國立台灣交響樂團14日晚間首登新加坡濱海藝術中心音樂廳，舉行「聽見台灣—2026 NTSO以樂會友亞洲巡演」音樂會，在莊東杰指揮之下，樂團上下充滿凝聚力，造就精彩的音樂夜晚。

根據國台交今天發布的新聞資料，音樂會以張菁珊「八十新章」拉開序幕，莊東杰細細雕琢，層次分明，彷彿一部用音樂拍成的台灣之河就在眼前流過。新加坡作曲家吳多才專為管弦樂團與合唱團打造的「新加坡民謠組曲」收錄「椰絲椰糖糯米糕」等民謠，合唱團本土歌聲讓人感到親切。

緊接著樂團與新加坡音樂家聯演貝多芬「合唱幻想曲」，在地鋼琴家張小惠（Albert Tiu）、新加坡交響樂團合唱團及新加坡交響樂團青年合唱團與李彤、丁湘庭、呂沛芸、鄭淵智、鄭惠良及林偉林等獨唱家共同擔綱，為上半場帶來壯闊結尾。

下半場則是樂團重頭戲，蕭泰然「來自福爾摩沙的天使」帶來濃濃台灣味，緊接拉赫瑪尼諾夫「交響舞曲」，莊東杰與樂團凝聚力齊發，展現戲劇張力。音樂會安可曲安排李哲藝改編鄧雨賢的「望見春風」，觀眾席開始有樂迷低聲哼唱，溫潤旋律更添繞梁韻味。

從在吉隆坡與蕭邦國際鋼琴大賽第五獎得主，也是馬來西亞知名鋼琴家王文升合作，到濱海藝術中心音樂廳與新加坡交響樂團合唱團、新加坡交響樂團青年合唱團以及當地獨唱家與「以樂會友」，國台交亞洲巡演兩套曲目的演出既有專業的呈現，也拉近了當地樂迷與樂團的距離。

國台交也對駐外單位的全力支持表示感謝，親自蒞臨音樂會現場支持的駐新加坡台北辦事處副代表吳文齡表示，國台交精湛的演出向國際社會介紹了台灣強勁文化軟實力。到場嘉賓包括世界台灣商會聯合總會名譽總會長施至隆、新加坡台北工商協會名譽會長呂玉靜、新加坡臺灣客家同鄉聯誼會會長林俐瑩等。

國台交團長歐陽慧剛在演出結束後表示，這次亞洲巡演音樂會感謝文化部經費挹注，對國台交來說這是一次很結實的巡演行程，「感謝團員都非常投入，很短的時間要適應不同的音樂廳音響，跟不同的音樂家演出不同的曲目，這需要高度的默契與專注力。」

歐陽慧剛表示音樂上永遠沒有100分的事情，「我覺得他們打90分以上，永遠都還可以更好。」

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