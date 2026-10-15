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溪頭、日月潭不必二選一！台灣好行開放預約購票 跨區旅遊更方便

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
台灣好行溪頭線、日月潭溪頭線及北港溪線，即日起開放線上預約購票，旅客可透過手機購票、掃碼搭車，省去現場購票程序。圖／南投縣政府提供
台灣好行溪頭線、日月潭溪頭線及北港溪線，即日起開放線上預約購票，旅客可透過手機購票、掃碼搭車，省去現場購票程序。圖／南投縣政府提供

南投觀光交通再添數位服務！台灣好行6883溪頭線（台中出發）、6801日月潭溪頭線及6653C北港溪線，即日起開放線上預約購票，旅客可事先選擇搭乘日期、班次及票券數量，完成付款後取得電子票券QR Code，搭車時直接掃碼驗票，省去現場購票及領取紙本票券的程序。

南投縣觀光處表示，3條路線串聯南投多處熱門景點，適合規畫山林生態、跨區旅遊及溫泉休閒行程。旅客可透過電腦、平板或手機購票，讓行程安排更有彈性。

其中，6883溪頭線往返台中與溪頭，串聯竹山、鹿谷等地區，可前往溪頭自然教育園區、內湖國小等景點，適合喜愛森林生態的旅客；6801日月潭溪頭線則串聯日月潭與溪頭兩大旅遊區域，沿途還可順遊集集、紫南宮，方便安排多日深度旅遊。

6653C北港溪線從高鐵台中站出發，途經草屯、國姓等地，沿線有國立台灣工藝研究發展中心、九九峰動物樂園、北港溪溫泉及泰雅渡假村等景點，可規畫親子出遊、藝文探索或溫泉休閒行程。

觀光處指出，目前3條路線均可透過「南投好好玩」、「南投假期」及「雄獅旅遊」通路線上預約購票；其中溪頭線及日月潭溪頭線，另可透過「員林客運購票網」購票。旅客完成線上付款後取得電子票券QR Code，搭車當天依預約班次前往乘車地點，出示票券並在車上驗票機掃碼，即可完成驗票。

縣府提醒，旅客出發前應確認預約班次及乘車資訊，提早安排交通與景點行程。縣府將持續推動觀光交通數位化，鼓勵民眾搭乘台灣好行，深入探索南投各地自然生態、文化景點及休閒資源。

溪頭 日月潭 台灣好行

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