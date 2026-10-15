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台南火車站最後一夜倒數1天！ 台鐵推紀念套票限購限量

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
「府城躍昇 臺鐵EASY」紀念套票經過精心設計，透過專屬紀念票卡與各式車票結合，加上藉由新站體之美設計出專屬紀念戳章。圖／台鐵提供
「府城躍昇 臺鐵EASY」紀念套票經過精心設計，透過專屬紀念票卡與各式車票結合，加上藉由新站體之美設計出專屬紀念戳章。圖／台鐵提供

台南鐵路地下化周六第一階段通車，代表陪伴台南人上百年的老車站即將功成身退。為了讓市民能夠留存珍貴鐵道記憶，台鐵於通車當天上午9時起，於新站3號出口穿堂層，限量發售紀念套票，更祭出限購，盡量讓所有鐵道迷都能擁有。

台鐵公司表示，除了紀念套票外，永康車站也將推出以傳統硬卡紙（名片式）車票為基礎，在票面底部加印紅字紀念文字的永保安康紀念車票，讓喜愛鐵道民眾購買珍藏並鼓勵民眾親自走訪地下化車站探索車站之美。

台鐵公司指出，「府城躍昇 臺鐵EASY」紀念套票經過精心設計，透過專屬紀念票卡與各式車票結合，加上藉由新站體之美設計出專屬紀念戳章。套票內含有永康至保安間指定自強異級去回名片式車票1張、永康-保安指定區間車票一張、臺南站薄紙式月台票1張及林森站，南臺南站名片式月台票各1張(紀念珍藏用)，共計有5張車票，深具收藏價值，每套售價399元，共計2000套，每人每次限購2套。售票現場另備有臺南車站紀念戳章可供民眾蓋印，歡迎民眾共襄盛舉。

【中央社／台北15日電】

台南鐵路地下化第一階段將於17日通車啟用，台鐵公司今天宣布，當天將在台南新車站發售紀念套票，另於永康站推出永保安康紀念車票，永保安康紀念票共1萬張，每張售價31元。台鐵邀請民眾走訪地下化車站，並收藏紀念。

台南鐵路地下化工程全長8.23公里，第一階段通車以地下化鐵路營運為目標，同時啟用台南地下化車站。車站配置2座島式月台及4股道，並整合軌道、機電及行車安全系統，第一階段將於17日通車啟用，陪伴府城民眾逾百年的地面鐵路將走入歷史。

台鐵發布新聞稿表示，為迎來台南鐵路新面貌，並讓民眾留存珍貴鐵道記憶，17日上午9時將於台南新車站3號出口穿堂層發售紀念套票，以及在永康車站推出以傳統硬卡紙（名片式）車票為基礎，在票面底部加印紅字紀念文字的永保安康紀念車票，現場另備有台南車站紀念戳章供民眾蓋印。

台鐵指出，紀念套票經過精心設計，結合專屬紀念票卡與各式車票，以新站體之美設計出專屬紀念戳章，構成「府城躍昇 台鐵EASY」創新套票。

每份套票內含有永康至保安間指定自強異級去回名片式車票1張、永康-保安指定區間車票1張、台南站薄紙式月台票1張及林森站、南台南站名片式月台票各1張（紀念珍藏用），共計有5張車票，每套售價新台幣399元，共計2000套，每人每次限購2套。

台鐵推出紀念戳章供旅客蓋章留念。圖／台鐵提供
台鐵推出紀念戳章供旅客蓋章留念。圖／台鐵提供

台鐵推出紀念戳章供旅客蓋章留念。圖／台鐵提供
台鐵推出紀念戳章供旅客蓋章留念。圖／台鐵提供

永保安康紀念車票限量發售1萬張，每張售價31元，售完為止。圖／台鐵提供
永保安康紀念車票限量發售1萬張，每張售價31元，售完為止。圖／台鐵提供

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