秋季熱量攝取平均多86大卡 醫提醒日照、睡眠、情緒都可能影響食欲

時序入秋，不少人食欲也大開，下午想吃甜點、晚上忍不住約朋友吃火鍋，聚餐後又因吃太多而感到罪惡。醫師指出，秋冬食欲變化可能與日照縮短、睡眠品質、飲食環境及情緒需求有關，民眾不必因偶爾吃多而過度自責，但應注意避免體重、腰圍大幅上升或血糖、血脂異常，必要時尋求醫師協助。

精神科醫師楊聰財表示，美國一項針對593名成人的長期追蹤研究顯示，人們在秋季每日攝取的熱量平均比春季高出約86大卡，這種熱量攝取量通常在11月初達到頂峰，而體重則往往在隨後的冬季達到一年中的高點。

今年8月發表於國際期刊Frontiers in Psychiatry的「季節性代謝振盪」假說指出，隨著秋冬白晝時間縮短，日照量的減少會影響褪黑激素與腦內神經傳導物質（如血清素）的訊號傳遞，導致大腦便會自發性地渴望攝取碳水化合物。

楊聰財說，日照變短還會干擾我們的生理時鐘與睡眠品質，睡眠不足或作息紊亂會打破飢餓素（Ghrelin）與瘦素（Leptin）的平衡，使人更難抗拒食物的誘惑。

除了生理因素，中秋烤肉、國慶連假聚餐到冬季進補，楊聰財說，食物不僅是維持身體運作所需的能量，也承載社交與情感交流的功能。當人感到壓力、孤單或情緒低落時，也可能透過甜食、油脂含量較高的食物尋求短暫慰藉，形成情緒性進食。

偶爾因聚餐而吃多並不需要過度焦慮，楊聰財提醒，真正需要留意的是，是否經常在沒有飢餓感時進食，或明明已經飽了，仍因壓力、無聊及情緒需求而持續吃東西。若將食物當成主要的情緒調節方式，長期下來可能形成過量攝食的習慣。

楊聰財建議，早餐攝取足夠蛋白質，減少兩餐之間頻繁嘴饞的情況；維持規律睡眠與作息，避免作息日夜顛倒干擾食慾調節激素的分泌；進行適度且可持續的運動，每周累積150分鐘中等強度有氧運動（如快走、慢跑、騎單車）並搭配兩天肌力訓練。若聚餐不小心吃多了，不必進行懲罰性的劇烈運動，飯後散步20至30分鐘即可促進消化。

若食欲大增持續數周未見緩解，且伴隨體重、腰圍大幅上升或血糖、血脂異常，經生活作息調整後仍無改善，楊聰財建議，尋求專業醫師評估，確認是否有代謝或荷爾蒙相關的生理因素。