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國健署下修免費成人健檢至30歲！年輕族群僅13%受檢 三高異常者竟有3成

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
國健署副署長林莉茹表示，今年10月1日起衛福部推出健康幣活動，完成公費成人健檢者可獲得800幣。記者林琮恩／攝影
國健署副署長林莉茹表示，今年10月1日起衛福部推出健康幣活動，完成公費成人健檢者可獲得800幣。記者林琮恩／攝影

衛福部國健署去年起擴大成人預防保健年齡，過去40歲起每年可接受健檢，下修至30歲。國健署公布最新數據，去年全年接受成人健檢服務的30至39歲年輕族群為35.5萬人，僅占同年齡區間人口比率13.4%。不過，每10位接受檢查的30至39歲民眾中，就有約3位出現三高相關警訊，提醒民眾年輕不等於沒有慢性病風險。

國健署上午舉行「利用成健三高篩檢，關心自己樂活安康」記者會，提醒民眾，年輕不等於沒有慢性病風險，應善用公費成人健檢服務，及早掌握自身健康狀況。並邀請極地超級馬拉松選手陳彥博擔任「成健大使」，親自接受成人預防保健服務。

國健署副署長林莉茹表示，成人健檢分兩階段，第一階段民眾可至全台7餘家合作院所，接受血檢、尿液檢查，第二階段將由醫師分析檢驗報告內容，提供個人化衛教諮詢，告知疾病相關風險、督促民眾落實健康管理。

國健署統計，114年接受成人預防保健服務者266萬人，較前一年同期增加20.4%；但擴大服務後新增30至39歲年齡層，僅35.5萬人接受服務，占比僅略高於1成。但這群30至39歲的年輕人，其中30.8%至少有一項三高（血壓、血糖或血脂）相關指標異常，換言之，每10位接受檢查的30至39歲民眾中，就有3人出現三高相關健康警訊。

進一步分析30至39歲族群檢查結果，以BMI肥胖過重最高近5成，達48.5%，其次血脂異常，占21.2%；代謝症候群19.3%、血壓異常15.1%，血脂異常4.7%。；其次為血脂異常，近2成；代謝症候群超過1成9；血壓異常，超過1成5；血糖異常約4.7%。顯示年輕族群已出現三高慢性病風險檢出異常項目以肥胖過重為大宗，

病團曾反應，不論成人健檢、癌症篩檢等，即使年齡下修，年輕世代忙於工作，加上特休假少，受檢意願低。林莉茹指出，為鼓勵年輕世代受檢，國健署與勞動部合作，於勞工健檢時合併提供部分成人健檢項目，並呼籲企業響應，提供欲參加成人健檢民眾彈性工時，盼藉此提高篩檢比率。

林莉茹表示，今年10月1日起衛福部推出健康幣活動，完成公費成人健檢者可獲得800幣，若不能接受B、C型肝炎民眾，可於成人健檢時同時接受終身一次篩檢，可再獲得800幣；民眾年輕不等於沒有慢性病風險，應善用公費成健服務，及早掌握自身健康狀況，發現慢性病危險因子，啟動健康管理。

陳彥博擔任成人健檢代言人。他表示，因參與極地、沙漠等全球不同馬拉松賽事需求，他每年體重波動達10公斤以上，在成人健檢前，全然不知身體真實狀況，檢驗結果BMI、血壓、血糖、血脂、肝功能、腎功能雖均為正常，但數據其實「在正常值邊緣」。醫師警告，身為健康的運動員，出現邊緣數據，疑有慢性病家族史，建議他攜家帶眷一起受檢。

國健署邀超馬選手陳彥博擔任成人健檢代言人。記者林琮恩／攝影
國健署邀超馬選手陳彥博擔任成人健檢代言人。記者林琮恩／攝影

國健署副署長林莉茹（左）指出，成人健檢分二階段，第一階段民眾可至全台7餘家合作院所，接受血檢、尿液檢查，第二階段將由醫師分析檢驗報告內容，提供個人化衛教諮詢，告知疾病相關風險。圖右為超馬選手陳彥博。記者林琮恩／攝影
國健署副署長林莉茹（左）指出，成人健檢分二階段，第一階段民眾可至全台7餘家合作院所，接受血檢、尿液檢查，第二階段將由醫師分析檢驗報告內容，提供個人化衛教諮詢，告知疾病相關風險。圖右為超馬選手陳彥博。記者林琮恩／攝影

國健署 三高 健檢

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