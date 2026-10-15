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賴惠員噹賈永婕引反彈 吳淡如揭關鍵是這句話：比批評更傷尊嚴

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
台北101董事長賈永婕14日到立院備詢，衣著遭召委提醒「不夠純樸」。記者蘇健忠／攝影
台北101董事長賈永婕14日到立院備詢，衣著遭召委提醒「不夠純樸」。記者蘇健忠／攝影

台北101董事長賈永婕昨赴立法院財政委員會備詢，被民進黨籍召委賴惠員「提醒」不夠純樸、「要繼續再辯嗎？」賴清德總統發文認為專業與認真不應該只用穿著來評斷，賴惠員後來拍影片道歉。知名作家吳淡如今天評論此事引起反彈原因，她表示，如果發生在她身上，她也會覺得不舒服。

為何賴惠員的「提醒」引起反彈？吳淡如表示，最主要的原因是，很多人從這段對話裡，看到一個有權力的人要求別人服從自己的生活標準。穿著只是引爆點，牽動的是自主、尊嚴與公平。委員事後致歉，說是基於議事禮儀。但一件長袖洋裝和議事禮儀扯不上關係，這個說法聽起來更像自我辯解。

她分析，第一，拿自己當標準，觸發心理抗拒。「穿得跟我們一樣純樸」，把個人偏好變成了群體標準。「我們」代表合宜，「妳」需要調整。「純樸」又帶著道德上的褒義，要別人純樸，等於暗示賈永婕浮華、不夠莊重。一項審美差異，就這樣被升格成人格評價。

吳淡如表示，心理抗拒理論指出，人覺得選擇自由受到威脅時，會憤怒、反駁，想把自由拿回來。旁觀者若認同當事人，也會有同樣的反應。在民主社會，人對「你應該怎麼穿」特別敏感。

第二，不讓人解釋，比批評更傷尊嚴。吳淡如表示，賈永婕說「我穿得跟你們一樣」，換來一句「要繼續辯嗎？」賈永婕的說明被定義成頂嘴。旁觀者看到的是：同一個人掌握了判斷標準，也掌握了結束對話的權力。這種上對下的姿態，很容易讓人聯想到威權。

她說，第三，喚起女性被審查外表的共同經驗。工作表現還沒談，衣服、妝容、年齡、身材先被拿出來評論，很多女性都遇過。這段畫面一出來，名人新聞就變成了「我也遇過」。發言者同樣是女性，並不會減輕這種感受，反而更容易被放進「女人為難女人」的老印象裡。

吳淡如表示，正式場合，一個人可以選擇樸素、端莊、穩重。但位居高位的人要求別人照自己的樣子穿，又不讓對方說明，自然讓人反感。在公開場合評論別人的穿著，本來就該格外謹慎。這或許才是公眾人物該守的議事禮儀。

網友表示，「最討厭那種見不得別人好，又很愛批評別人」、「這官威也太令人不敢領教了」、「民進黨不是最痛恨威權嗎？怎麼自己人也開始這樣」、「還有她搖頭不屑的表情實在讓人不舒服」、「嫉妒讓她失態了」、「炸鍋的是賴大委員的那句：妳還要辯嗎？」、「這就是公然霸凌啊」。

賈永婕 吳淡如 賴惠員

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