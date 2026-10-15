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30歲女昏倒檢查出胰島素瘤 醫籲勿輕忽空腹不適感

中央社／ 高雄15日電
一名30歲女性經常精神不濟、全身無力，送醫院急診後，發現是嚴重低血糖，並檢查出罕見的胰臟神經內分泌腫瘤（胰島素瘤）。示意圖。圖／AI生成
一名30歲女性經常精神不濟、全身無力，送醫院急診後，發現是嚴重低血糖，並檢查出罕見的胰臟神經內分泌腫瘤（胰島素瘤）。示意圖。圖／AI生成

一名30歲女性經常精神不濟、全身無力，日前在家中失去意識，送高醫岡山醫院急診後，發現是嚴重低血糖，並檢查出罕見的胰臟神經內分泌腫瘤（胰島素瘤），經手術切除恢復正常。

高雄醫學大學附設高醫岡山醫院今天發布新聞稿表示，經抽血及影像檢查後，發現胰臟長有神經內分泌腫瘤，臨床診斷為「胰島素瘤（insulinoma）」。團隊建議採用達文西機器人輔助手術切除，手術後病人血糖恢復正常，低血糖症狀也沒有再發生。

高醫岡山醫院一般及消化系外科主任吳柏宣表示，疲倦雖常與睡眠不足、壓力及生活習慣有關，但若反覆在空腹時感到不適，尤其伴隨冒冷汗、手抖、心悸或意識改變，甚至吃東西、喝含糖飲料後明顯改善，應提高警覺並就醫檢查，以免發生昏倒及意外傷害。

吳柏宣說，這名患者過去沒有糖尿病史，也未服用降血糖藥物，卻反覆出現低血糖，引起醫療團隊警覺。經抽血及影像檢查，確認胰臟長有胰島素瘤。

吳柏宣指出，胰島素瘤會分泌過多胰島素，使血糖異常下降，尤其空腹、兩餐之間或長時間未進食時，症狀可能更明顯。初期症狀包括疲倦、精神不濟、注意力不集中，也可能出現冒冷汗、手抖、心悸及飢餓感，容易被誤認為熬夜或工作壓力所致；若血糖持續降低，大腦缺乏足夠葡萄糖，可能引發意識混亂、昏倒，甚至抽搐。

醫療團隊表示，由於胰臟位於腹腔深處，周邊鄰近重要血管及器官，手術需要精細操作。經評估建議此個案採用達文西機器人輔助手術，利用放大立體視野及靈活機械手臂進行微創切除。

患者術後恢復良好，血糖回復正常，原本反覆發生的精神不濟、全身無力及低血糖症狀均未再出現，已恢復正常生活。

岡山 腫瘤 達文西

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