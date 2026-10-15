透過「生態定向」在遊戲中認識大自然 雪霸提供3條路線讓你選

秋意漸濃，正是走進大自然、享受戶外時光的好時節！雪霸國家公園管理處邀請大眾把握秋高氣爽的好天氣，帶著家人走出戶外，透過「生態定向」活動在遊戲中認識自然、在探索中發現驚喜，享受親子共學、共遊的美好時光。

雪霸國家公園管理處表示，定向活動是一種結合地圖判讀、方向辨識、路線規畫與體能活動的戶外運動，參與者運用地圖尋找指定地點，沿途觀察環境、完成任務，在探索過程中培養觀察力、判斷力與解決問題的能力。當定向活動融入生態教育，更能讓大小朋友在尋找目標的過程中，主動認識動植物、了解棲地環境，將自然知識轉化為有趣又難忘的學習體驗。

雪管處指出，雪霸擁有豐富多樣的森林、溪流與濕地生態，為了讓民眾以不同方式親近自然，雪霸的保育志工有具備國際定向運動專業的夥伴，將定向運動的專業知能結合國家公園的生態特色，協助規畫3處各具特色的生態定向路線，讓遊客依照時間、地點與家庭成員的體力，選擇適合自己的探索旅程。

其中，位於苗栗縣大湖鄉的汶水園區30分鐘生態定向活動，是適合初次接觸者的入門體驗，透過地圖尋找目標、觀察周遭環境，在輕鬆的步調中認識園區自然特色，是全家大小暖身體驗、培養方向感與觀察力的好選擇。

想走進森林、發現更多自然細節，可前往雪見參加60分鐘森林探索定向，沿著探索路線，運用地圖尋找目標，細心觀察森林環境與自然線索，讓孩子發揮好奇心，大人也重新找回探索自然的樂趣，在親子合作中累積共同回憶。

喜歡更深入的自然體驗，可挑戰武陵120分鐘濕地生態定向，透過較完整的路線探索，認識濕地環境與生態特色，學習從不同角度觀察自然。參與者不只是尋找地圖上的目標，更能進一步思考生物與棲地之間的關係，感受生態保育的重要性。3條路線各有特色，讓定向活動不再只是比速度、找地點，更是一場結合自然觀察、親子合作與環境學習的戶外體驗。

雪管處解說教育科指出，生態定向的魅力在於每一次尋找目標，都是一次發現自然的機會。家長可陪伴孩子一起讀圖、討論方向、尋找線索；孩子也能在過程中練習觀察、表達與合作，當一家人共同完成任務，收穫的不只是探索成功的成就感，更是彼此陪伴的幸福時光；歡迎大小朋友帶著好奇心與探索精神，一起走進雪霸，跟著地圖尋找自然的驚喜，享受親子共學、共遊的樂趣，讓每一步探索都成為認識自然、珍惜環境的美好起點。

雪管處表示，想參加生態定向活動，可在汶水、雪見、武陵遊客中心下午5點閉館前洽服務台即可。

雪霸提供親子最美好的探索自然時光。圖／雪霸國家公園管理處提供

雪見森林生態的定向挑戰。圖／雪霸國家公園管理處提供

雪見生態定向活動前，老師說明地圖的判釋。圖／雪霸國家公園管理處提供